Minden előzmény nélkül esett össze egy nő Budapesten
Egy budapesti pályaudvaron, a vonaton lett rosszul. Minden előzmény nélkül esett össze a nő.
Múlt héten, minden előzmény nélkül esett össze Budapesten egy hetven év körüli nő, ezt az Országos Mentőszolgálat közölte hivatalos Facebook-oldalán péntek délután.
Minden előzmény nélkül esett össze a nő Budapesten
A lenyűgöző összefogásról pénteken délután tett közzé egy bejegyzést a mentőszolgálat. Mint írták, múlt héten a hetven év körüli nő minden előzmény nélkül összeesett Budapest egyik forgalmas pályaudvarán a vonaton. Az állomás munkatársai értesítették a mentőket, és a hangosbemondón keresztül is segítséget kértek.
Ezt meghallva egy orvostanhallgató és szabadnapját töltő Albert Tamás sajószentpéteri bajtársunk is a beteghez rohant (...) Légzésvizsgálatot követően azonnal újraélesztés kezdődött, melyhez a pályaudvaron kihelyezett félautomata defibrillátort is használták. Ez idő alatt a mentésirányítás mentőmotort, mentőgépkocsit és esetkocsit riasztott a helyszínre.
A kiérkező mentősök emelt szinten folytatták az ellátást és egy emberként küzdöttek tovább a nő életéért. Az időben megkezdett segítségnyújtás és az elképesztő csapatmunka végül sikerre vezetett és a beteg keringése visszatért. A nőt a helyszíni ellátást követően végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.
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