RETRO RÁDIÓ

Minden előzmény nélkül esett össze egy nő Budapesten

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Egy budapesti pályaudvaron, a vonaton lett rosszul. Minden előzmény nélkül esett össze a nő.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.12. 18:52
vonat mentő pályaudvar

Múlt héten, minden előzmény nélkül esett össze Budapesten egy hetven év körüli nő, ezt az Országos Mentőszolgálat közölte hivatalos Facebook-oldalán péntek délután.

Minden előzmény nélkül esett össze a nő Budapesten
Minden előzmény nélkül esett össze a nő Budapesten
Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP - illusztráció!

Minden előzmény nélkül esett össze a nő Budapesten

A lenyűgöző összefogásról pénteken délután tett közzé egy bejegyzést a mentőszolgálat. Mint írták, múlt héten a hetven év körüli nő minden előzmény nélkül összeesett Budapest egyik forgalmas pályaudvarán a vonaton. Az állomás munkatársai értesítették a mentőket, és a hangosbemondón keresztül is segítséget kértek.

Ezt meghallva egy orvostanhallgató és szabadnapját töltő Albert Tamás sajószentpéteri bajtársunk is a beteghez rohant (...) Légzésvizsgálatot követően azonnal újraélesztés kezdődött, melyhez a pályaudvaron kihelyezett félautomata defibrillátort is használták. Ez idő alatt a mentésirányítás mentőmotort, mentőgépkocsit és esetkocsit riasztott a helyszínre. 

A kiérkező mentősök emelt szinten folytatták az ellátást és egy emberként küzdöttek tovább a nő életéért. Az időben megkezdett segítségnyújtás és az elképesztő csapatmunka végül sikerre vezetett és a beteg keringése visszatért. A nőt a helyszíni ellátást követően végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu