Minden előzmény nélkül esett össze egy nő Budapesten

Múlt héten, minden előzmény nélkül esett össze Budapesten egy hetven év körüli nő, ezt az Országos Mentőszolgálat közölte hivatalos Facebook-oldalán péntek délután.

Minden előzmény nélkül esett össze a nő Budapesten

Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP - illusztráció!

Minden előzmény nélkül esett össze a nő Budapesten

A lenyűgöző összefogásról pénteken délután tett közzé egy bejegyzést a mentőszolgálat. Mint írták, múlt héten a hetven év körüli nő minden előzmény nélkül összeesett Budapest egyik forgalmas pályaudvarán a vonaton. Az állomás munkatársai értesítették a mentőket, és a hangosbemondón keresztül is segítséget kértek.

Ezt meghallva egy orvostanhallgató és szabadnapját töltő Albert Tamás sajószentpéteri bajtársunk is a beteghez rohant (...) Légzésvizsgálatot követően azonnal újraélesztés kezdődött, melyhez a pályaudvaron kihelyezett félautomata defibrillátort is használták. Ez idő alatt a mentésirányítás mentőmotort, mentőgépkocsit és esetkocsit riasztott a helyszínre.

A kiérkező mentősök emelt szinten folytatták az ellátást és egy emberként küzdöttek tovább a nő életéért. Az időben megkezdett segítségnyújtás és az elképesztő csapatmunka végül sikerre vezetett és a beteg keringése visszatért. A nőt a helyszíni ellátást követően végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.