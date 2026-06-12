Itt az új esküvői trend: boszorkány nélkül nincs felhőtlen házasság

Egyre több menyasszony fordul online „boszorkányokhoz” abban a reményben, hogy természetfeletti segítséggel biztosíthatja a tökéletes időjárást az esküvője napjára. A furcsa esküvői trend villámgyorsan terjed a TikTokon, ahol párok és esküvői szolgáltatók sorra számolnak be olyan történetekről, amelyekben szerintük egy Etsy-n talált varázsló segített elűzni az esőt.

Az esküvői trend arra biztatja az embereket, hogy fogadjanak fel egy boszorkányt a nagy napra (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

A menyasszonyok elképesztő esküvői trendet követnek

Az egyik házaspár például a tökéletes esküvői fotói mellé a következő tanácsot írta követőinek: „Béreljetek fel egy boszorkányt!” Többen még prémium időjárás-varázslatokra is költenek, hogy növeljék a napsütés esélyét a nagy napon.

Egy esküvői fotós arról mesélt, hogy egy menyasszony ceremóniája előtt kifejezetten rossz időt jósoltak, ám végül ragyogó napsütés fogadta a vendégeket. Később derült csak ki a számára, hogy a menyasszony fizetett egy Etsy-n hirdető boszorkánynak, hogy az kedvező időjárást varázsoljon.

Mindannyian megdöbbentünk, amikor láttuk, hogy süt a nap, és később, a nap folyamán megtudtam, hogy a menyasszony fizetett egy boszorkánynak, hogy javítsa meg az időjárást.

Egy másik menyasszony szerint az eső ugyan megérkezett, de csak a vacsora idején szakadt, mire pedig elkezdődött a szabadtéri mulatság, ismét kitisztult az ég. Ő ezt szintén a varázslat sikerének tekintette.

A jelenség már Ausztráliában is felbukkant, és egyre többen próbálják ki az internetes időjárás-varázslókat. Bár tudományos bizonyíték nincs arra, hogy a szolgáltatások valóban működnek, sok pár szerint néhány dollárt megér a remény, hogy életük legfontosabb napján az időjárás is melléjük áll. Az esküvők rendkívül drágák, de sokan úgy gondolják, hogy a varázslat lehet az egyik legolcsóbb tétel a költségvetésben.

Az egészben az a legkülönösebb, hogy az Etsy hivatalosan évek óta tiltja a természetfeletti szolgáltatások értékesítését. Az eladók azonban gyakran rituális útmutatókat, digitális anyagokat vagy személyre szabott tanácsokat kínálnak, így továbbra is virágzik a különös üzletág – írja a New York Post.