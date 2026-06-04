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A kínai Nostradamus megszólalt az UFO-aktákról: „Ez egy hallucináció”

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A férfi szerint a kormány meghamisította a dokumentumokat és nem léteznek űrlények.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.04. 12:00
jóslat UFO Nostradamus

A „kínai Nostradamusként” emlegetett politikai elemző újabb meghökkentő jóslattal állt elő. Ezúttal Donald Trump kormányának nyilvánosságra hozott UFO-aktáival kapcsolatban. Jiang Xueqin szerint az ügy mögött egészen más állhat, mint amit sokan gondolnak.

A kínai Nostradamus szerint az UFO-fájlok hamisak
A kínai Nostradamus felhívja a figyelmet a társadalmi problémák fontosságára / Fotó: photoncatcher

A kínai Nostradamus szerint az UFO-fájlok hamisak

A kínai-kanadai politikai kommentátor és oktató az elmúlt években több figyelemre méltó geopolitikai előrejelzésével szerzett hírnevet. YouTube-csatornáján, a Predictive Historyn rendszeresen elemzi a világpolitika alakulását, a történelmi folyamatokat és az aktuális eseményeket.

Most az amerikai kormány UFO-dokumentumainak nyilvánosságra hozataláról fejtette ki véleményét, és nem rejtette véka alá szkepticizmusát. Xueqin szerint nincs bizonyíték arra, hogy a titkosított akták földönkívüli életre vagy idegen technológiára utalnának.

Ez teljes hülyeség. Nincsenek földönkívüliek, nincs földönkívüli technológia. Ez egy hallucináció.

 – fogalmazott élesen. Véleménye szerint az egész jelenség inkább arra szolgál, hogy elterelje a közvélemény figyelmét a valódi problémákról.

Az elemző úgy látja, hogy a modern társadalom egyre megosztottabbá válik, miközben az emberek figyelmét különböző témák kötik le: egyesek az UFO-k megszállottjai, másokat a mesterséges intelligencia, a természetfeletti jelenségek vagy éppen a kormányzati összeesküvés-elméletek foglalkoztatnak.

Xueqin megjegyzései nem sokkal azelőtt hangzottak el, hogy az amerikai kormány várhatóan újabb UFO-dokumentumokat hoz nyilvánosságra. Az első nagyobb, történelmi jelentőségű akták közzététele 2026 májusában történt.

A szakértő szerint az UFO-akták körüli felhajtás elsősorban figyelemelterelés lehet a világszerte tapasztalható társadalmi feszültségekről. Úgy véli, napjaink legnagyobb problémája a növekvő félelem és bizalmatlanság az emberek között, miközben sokan inkább egyszerű magyarázatokat keresnek, mintsem szembenézzenek a bonyolult valósággal - írja az Unilad.

 

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