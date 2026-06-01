Kimondta a boldogító igent Dua Lipa – privát esküvőt tartott az énekesnő és párja

Dua Lipa és Callum Turner összeházasodtak. A 30 éves énekesnő és a 36 éves színész május 31-én, vasárnap egy meghitt ceremónia keretében mondták ki a boldogító igent, a londoni Old Marylebone városházán.

Kimondta a boldogító igent Dua Lipa

A párhoz csupán szeretteik egy kis csoportja csatlakozott. Lipa egy Schiaparelli kosztümöt viselt, amelyet Daniel Roseberry tervezett. A ruhához hozzáillő kesztyűt és Christian Louboutin cipőt, valamint egy Stephen Jones által tervezett túlméretezett fehér kalapot párosított, miközben kéz a kézben sétált Turnerrel, aki sötétkék öltönyt és nyakkendőt viselt.

Lipa hetekig tartó találgatások után, 2025 júniusában a British Vogue-nak adott interjúban erősítette meg eljegyzését Turnerrel. A Houdini énekesnője akkor azt mondta, hogy reméli, hogy világkörüli turnéja befejezése után össze tudnak házasodni. Az énekesnő ekkor elmondta, hogy egy új világ nyílt meg előtte az eljegyzés után, mivel soha nem gondolt igazán az esküvőre, vagy álmodozott arról, hogy milyen menyasszony lesz.

Soha nem értettem igazán a súlyát. Ez a döntés, hogy együtt öregszünk meg, hogy együtt éljünk, és csak, nem is tudom, örökre legjobb barátok legyünk – ez egy igazán különleges érzés.

Lipa hozzátette, hogy reméli, a jövőben családot alapíthat párjával, azonban nem tudja még ehhez mikor jön el a megfelelő idő.

Egy közeli forrás nagyjából ugyanebben az időben azt nyilatkozta, hogy a pár még vár az esküvői tervekkel, mivel még mindig nagyon benne vannak az ünnepi buborékban. „Dua mindig is rendkívül tudatos volt a döntéseiben, és most lézerpontosan a turnéjára koncentrál, és arra, hogy élvezze életének ezt az igazán izgalmas időszakát” – tette hozzá a forrás. „Úgy érzi, hogy végre minden a helyére kerül, mind személyesen, mind szakmailag, és nem akar siettetni egy ilyen jelentős mérföldkő áttörését... Mindketten egy oldalon állnak.”

Lipa és Turner kapcsolatáról először 2024 januárjában kezdtek pletykálni, amikor együtt vettek részt a Masters of Air londoni after partyján. Később, még abban az évben, júliusban hivatalossá tették a románcot Instagramon – írta a People.