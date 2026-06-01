A Házasság első látásra Szabija kétségkívül az egyik legmegosztóbb szereplő volt a párkapcsolati realityben. A hírneve a műsor után sem merült a feledésbe, ugyanis Mr. Szabi többször is újdonsült kapcsolataival hívta fel magára a figyelmet. Legújabb TikTok-videója azonban most mindenkinél kiverte a biztosítékot.

Mindenkit kiakasztott a Házasság első látásra Szabija Fotó: TV2

Mindenkit kiakasztott a Házasság első látásra Szabija

Bár a Szolnoki Szabolcs a műsorban Fecső Judit oldalán próbálta megtalálni a boldogságot, a házasságuk botrányosan zátonyra futott. A realitysztár szívét most egy fiatal hölgy rabolta el, akivel sokszor együtt gyártanak tartalmat TikTok-oldalára – írta a Bors.

Egyik legújabb videójának azonban úgy tűnik a polgárpukkasztás volt a célja, és a legtöbb nézőnél ez be is talált.

Az az igazság, hogy nagyon jól érezzük magunkat, mert ebben a jakuzziban sós víz van. Ez egy textilmentes övezet, tehát a textil az pont ott a telefonunk alatt található hófehér színben. Ez a negyedik vagy ötödik videó, amiben sikerült nem magunkat felvenni teljesen, merthogy a TikTok nem alkalmas erre, úgyhogy kérlek elégedjetek meg ennyivel, amennyit láttok, a többit pedig a képzeletetekre bízzuk. Legyen szép napotok!

– mondta a felvételen, ahol fiatal párja társaságában meztelenül ülnek egy pezsgőfürdőben.

Bár a videó elején még mindketten mosolyogtak, a vége már meglehetősen kínosra sikeredett, ugyanis a fiatal nő arcáról a boldogság hamar eltűnt. Ezt a nézők is kiszúrták.

Szegény lány, alig várja, hogy a videónak vége legyen

– írta az egyik felhasználó. Mellette néhányan a pár korkülönbsége miatt „apa-lánya” videóként hivatkoztak a látottakra.

Mint mikor én várom a munkaidő végét

– tette hozzá egy másik.

Természetesen a negatív véleményeket Szabi sem hagyta annyiban: Instagram‑oldalán egy közös fotót osztott meg a párjával, hogy bizonyítsa követőinek, valóban boldogok. Hogy igazából mi zajlik a kapcsolatuk színfalai mögött, azt azonban csak ők ketten tudhatják.