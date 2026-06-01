Mindenkit kiakasztott a Házasság első látásra Szabija
Szolnoki Szabolcs sosem volt szégyenlős, de egyik legújabb posztja most mindenkinél kiverte a biztosítékot.
A Házasság első látásra Szabija kétségkívül az egyik legmegosztóbb szereplő volt a párkapcsolati realityben. A hírneve a műsor után sem merült a feledésbe, ugyanis Mr. Szabi többször is újdonsült kapcsolataival hívta fel magára a figyelmet. Legújabb TikTok-videója azonban most mindenkinél kiverte a biztosítékot.
Bár a Szolnoki Szabolcs a műsorban Fecső Judit oldalán próbálta megtalálni a boldogságot, a házasságuk botrányosan zátonyra futott. A realitysztár szívét most egy fiatal hölgy rabolta el, akivel sokszor együtt gyártanak tartalmat TikTok-oldalára – írta a Bors.
Egyik legújabb videójának azonban úgy tűnik a polgárpukkasztás volt a célja, és a legtöbb nézőnél ez be is talált.
Az az igazság, hogy nagyon jól érezzük magunkat, mert ebben a jakuzziban sós víz van. Ez egy textilmentes övezet, tehát a textil az pont ott a telefonunk alatt található hófehér színben. Ez a negyedik vagy ötödik videó, amiben sikerült nem magunkat felvenni teljesen, merthogy a TikTok nem alkalmas erre, úgyhogy kérlek elégedjetek meg ennyivel, amennyit láttok, a többit pedig a képzeletetekre bízzuk. Legyen szép napotok!
– mondta a felvételen, ahol fiatal párja társaságában meztelenül ülnek egy pezsgőfürdőben.
Bár a videó elején még mindketten mosolyogtak, a vége már meglehetősen kínosra sikeredett, ugyanis a fiatal nő arcáról a boldogság hamar eltűnt. Ezt a nézők is kiszúrták.
Szegény lány, alig várja, hogy a videónak vége legyen
– írta az egyik felhasználó. Mellette néhányan a pár korkülönbsége miatt „apa-lánya” videóként hivatkoztak a látottakra.
Mint mikor én várom a munkaidő végét
– tette hozzá egy másik.
Természetesen a negatív véleményeket Szabi sem hagyta annyiban: Instagram‑oldalán egy közös fotót osztott meg a párjával, hogy bizonyítsa követőinek, valóban boldogok. Hogy igazából mi zajlik a kapcsolatuk színfalai mögött, azt azonban csak ők ketten tudhatják.
