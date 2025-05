Nagy bajban van Fecső Judit: három büntetőeljárás is folyamatban van a Házasság első látásra sztárja ellen

Most jöttem el onnan, és pont amikor ott voltam, akkor mondták a rendőrök, hogy most állítják elő a Fecső Juditot, mert a volt férjéhez tört be és megrongálta a garázst. Én őt be is pereltem, 15 millió forintos pert indítottam. Így már az érdi rendőrkapitányságon három büntetőfeljelentés is van ellene