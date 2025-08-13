Ez most komoly? Nem hiszed el, ki költözött be Házasság első látásra Szabi házába!

Már jó ideje pedzegeti a Házasság első látásra című realityből megismert Szolnoki Szabolcs, hogy kedvesével Ibizára utazik nyaralni. Arról viszont eddig nem eset szó, hogy mi lesz addig Mr. Szabi hatalmas budai házával. Nos, ha lehet hinni a műsorból megismert másik szereplőnek, akkor bizony erre az időszakra sem marad üresen az impozáns épület.

Gazdag nagymenő látszatát kelti Szolnoki Szabolcs (Fotó: Szabolcs László)

„Köszi, Mr. Szabi, hogy rám bíztad a villát, amíg Ibizán napozol! A jakuzzi kellemes 39 fokosra van fűtve – tudom, te forrón szereted... Szépen szinten is tartom, hogy mire hazaérsz, legyen miben lemosni az út porát. Őszintén szólva... most már kicsit bánom, hogy a saját jakuzzimat elajándékoztam – bár igaz, túl sok kellemes emlék nem kötött hozzá.”

– írja Instagram-oldalán dr. Gaál Zoltán. Sokan emlékezhetnek, hogy a Házasság első látásra című realityben a fogorvos több exével is megosztotta a jakuzziját, miközben az akkori felesége, Marica méltatlan módon felszolgálóként igyekezett a férje és annak ismerősei körül tüsténkedni. (Nem meglepő, hogy a műsor végén elváltak...)

Álompárként indult a házasságuk, rengeteg néző szimpatizált velük és drukkolt nekik. Zoli szavait azonban képtelen volt megbocsátani Marica és kiadta a férfi útját (Fotó: TV2)

Kérdés persze, hogy lehet-e hinni Zolinak, aki nem először tolja túl a kamut a poén kedvéért. Elég csak a két lánykérésére gondolni, amikor előbb Dávid Petra, majd Kovács Reni előtt ereszkedett fél térdre...

Így pózol a jakuzziban dr. Gaál Zoltán. Marica exe tényleg beköltözött Mr. Szabi házába?