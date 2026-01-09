Döbbenetes: Károly király Katalin hercegné miatt megszegte a királyi protokollt

Károly király felhatalmazta Vilmos herceget és Katalin hercegnét, hogy új felelősségeket vállaljanak el a családban. A király ezzel megszegte a 116 éves királyi protokollt, amire senki sem számított.

Károly király különleges felhatalmazást adott Vilmos hercegnek és Katalin hercegnének Fotó: i-Images / Pool / Northfoto

Károly király fia és menye miatt változtatott

Decemberben a király pozitív egészségügyi híreket adott ki a Channel 4 Stand Up To Cancer című műsorában. Az uralkodó elárulta, hogy a rák diagnózisa után megtudta, hogy a kezelés hatékonysága miatt gyorsan gyógyul.

Ma megoszthatom veletek a jó hírt, hogy a korai diagnózisnak, a hatékony beavatkozásnak és az orvosi utasítások betartásának köszönhetően a rákkezelésem ütemterve lerövidülhet az újévben

A jó hír után az is nyilvánosságra került, hogy a király felhatalmazta Vilmos herceget és Katalin hercegnét, hogy királyi bizonyítványokat adjanak ki. A királyi bizonyítványokat a királyi család által jóváhagyott márkák kapják, mint a Fortnum & Mason, a Burberry, a Cartier, a The Goring Hotel vagy a Heinz.

A Királyi Értékpapír-tulajdonosok Szövetsége szerint a kiválasztott márkának szigorú előírásoknak kell megfelelniük:

Az elmúlt hét évből legalább öt évben árukat vagy szolgáltatásokat kellett nyújtania a királyi udvarnak, és folyamatos kereskedelmi kapcsolatban kellett állniuk velük.

A bizonyítványok kiadása általában csak az uralkodónak és partnerének, vagy az általa kiválasztott rokonoknak van fenntartva. Vilmos herceget és Katalin hercegné 2026 tavaszától kezdenek el időpontokat adni a cégeknek és márkáknak, hogy megpályázzák a kinevezést - írja a Ladbible.