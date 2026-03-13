Férjhez megy a világ legszebb kislánya

Emlékeztek még a világ legszebb kislányára 2007-ből? Ha igen, van egy rossz hírünk. Az akkor hatéves kislány ma már 24, és házasodni készül. Ő Thylane Blondeau.

Thylane Blondeau felnőttként is gyönyörű Fotó: AFP / AFP

Thylane Blondeau gyakorlatilag beleszületett a reflektorfénybe. Francia források szerint már négyévesen Jean Paul Gaultier kifutóján szerepelt, és nagyon korán a divatvilág egyik legismertebb gyerekarca lett.

Hatéves kora körül ragadt rá a „világ legszebb kislánya” címke, amely egyszerre hozott neki óriási ismertséget és állandó figyelmet.

A korai hírnév viszont nem múlt el úgy, mint a legtöbb egynapos netes őrület: Thylane Blondeau felnőttként is a pályán maradt.

Hogyan lett a gyereksztárból modell?

Ebben éppen ez az érdekes. Sok gyereksztárból emlék lesz, ő azonban szép karriert futott be. Dolgozott több nagy márkával, volt Ralph Lauren- és L’Oréal-arc, 2023-ban pedig a milánói divathéten a Diesel bemutatóján is feltűnt. Közben a filmezéssel is próbálkozott: tinédzserként szerepet kapott egy Belle és Sébastien történetben. Nem maradt meg pusztán modellnek sem: 2018-ban saját divatmárkát indított Heaven May néven, később pedig saját szépségmárkával is bővítette a hírnevét.

Thylane Blondeau: mi történt a „világ legszebb kislányával”?

A pályáját viták is kísérték. A francia Elle magazin felidézte, hogy gyerekként, egy Vogue-fotózás után komoly bírálatok érték, mivel túl korán tették felnőtté. Ez a kettősség azóta is ott van: egyszerre a szépségipar kedvence és annak egyik korai, sokat vitatott jelképe. Ma már azonban inkább azért figyelnek rá, mert a gyerekkori szenzációból tartós jelenlétet tudott építeni. Thylane Blondeau már nemcsak a „világ legszebb kislánya”, hanem egy bejáratott francia modell és vállalkozó, aki nem tűnt el a saját legendája mögött. Thylane Blondeau –, aki a világ legszebb gyermeke volt – neve mostanában ismét sűrűn felbukkan a hírekben, legutóbb azért, mert a modell március 8-án bejelentette: eljegyezte őt Ben Attal.