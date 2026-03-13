Elektromos kerékpárral okozott halálos balesetet a férfi: megúszta a börtönt
Az 50 éves Clifford Cage-t nemrég gondatlanságból elkövetett emberölés miatt ítélte el jogerősen a bíróság, ennek ellenére úgy néz ki nem kell börtönbe vonulnia.
A férfi 2023 nyarán ütötte el elektromos kerékpárjával a szemetet kidobó és a járdán az otthonába visszafelé tartó 91 éves egykori katonát James „Jim” Blackwood-ot. A balesetkor Cage kb. 19 km/h sebességgel közlekedett szabálytalan módon a járdán, ami miatt a börtönbüntetés is fenyegeti.
A bíróságon a középkorú férfi elmondta, hogy a főúton ő szenvedett majdnem balesetet, ezért tért fel a járdára, amiről nem tudta, hogy szabálytalan. Blackwood a baleset után valamennyire magánál volt, Cage arra kérte, hogy próbáljon ne mozogni a mentő megérkezéséig. A veterán azonban sajnálatos módon három hónappal az eset után belső sérülések következtében életét vesztette. A család számára a veszteség óriási.
nincs olyan nap, hogy ne gondolnék rá
– így nyilatkozott a bíróságon, a 72 évnyi házasság után özveggyé váló Hanni Blackwood.
A börtönbüntetést végül megúszta Clifford Cage
A bíró több enyhítő körülményt is figyelembe vett a balesetet illetően. Cage amellett, hogy az eset után a helyszínen maradt, őszinte bűnbánatot is mutatott cselekedetével kapcsolatban. Amellett viszont a bíróság sem tudott elmenni, hogy a férfi figyelmen kívül hagyta a járdán való kerékpározás kockázatát. Az ítélet szerint a férfit gondatlanságból elkövetett emberölés vádjában találták bűnösnek, és 15 hónap börtönre ítélték, amit két évre felfüggesztettek. Így a feltételek betartása esetén Cage-nek nem kell börtönbe vonulnia, csak a 15 nap rehabilitációs tevékenységet és 180 óra közmunkát teljesítenie.
Ez az első eset az Egyesült Királyságban, amikor elektromos kerékpárral ítéltek el valakit emberölés miatt. A család szerint az ügy felhívja a figyelmet a gyalogosok biztonságának védelmére, és előrevetítheti a jogi szigorításokat az elektromos kerékpározás területén. – írja a Metro.
