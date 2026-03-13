RETRO RÁDIÓ

Elektromos kerékpárral okozott halálos balesetet a férfi: megúszta a börtönt

Az 50 éves Clifford Cage-t nemrég gondatlanságból elkövetett emberölés miatt ítélte el jogerősen a bíróság, ennek ellenére úgy néz ki nem kell börtönbe vonulnia.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.13. 07:30
emberölés elektromos kerékpár baleset börtön

A férfi 2023 nyarán ütötte el elektromos kerékpárjával a szemetet kidobó és a járdán az otthonába visszafelé tartó 91 éves egykori katonát James „Jim” Blackwood-ot. A balesetkor Cage kb. 19 km/h sebességgel közlekedett szabálytalan módon a járdán, ami miatt a börtönbüntetés is fenyegeti.

megússza a börtönt a férfi, akik kerékpárral gyilkolt
Megússza a börtönt az elektromos kerékpárral halálos baleset okozó férfi Fotó: Pexels (Illusztráció)

A bíróságon a középkorú férfi elmondta, hogy a főúton ő szenvedett majdnem balesetet, ezért tért fel a járdára, amiről nem tudta, hogy szabálytalan. Blackwood a baleset után valamennyire magánál volt, Cage arra kérte, hogy próbáljon ne mozogni a mentő megérkezéséig. A veterán azonban sajnálatos módon három hónappal az eset után belső sérülések következtében életét vesztette. A család számára a veszteség óriási.

nincs olyan nap, hogy ne gondolnék rá

– így nyilatkozott a bíróságon, a 72 évnyi házasság után özveggyé váló Hanni Blackwood.

A börtönbüntetést végül megúszta Clifford Cage

A bíró több enyhítő körülményt is figyelembe vett a balesetet illetően. Cage amellett, hogy az eset után a helyszínen maradt, őszinte bűnbánatot is mutatott cselekedetével kapcsolatban. Amellett viszont a bíróság sem tudott elmenni, hogy a férfi figyelmen kívül hagyta a járdán való kerékpározás kockázatát. Az ítélet szerint a férfit gondatlanságból elkövetett emberölés vádjában találták bűnösnek, és 15 hónap börtönre ítélték, amit két évre felfüggesztettek. Így a feltételek betartása esetén Cage-nek nem kell börtönbe vonulnia, csak a 15 nap rehabilitációs tevékenységet és 180 óra közmunkát teljesítenie.

Ez az első eset az Egyesült Királyságban, amikor elektromos kerékpárral ítéltek el valakit emberölés miatt. A család szerint az ügy felhívja a figyelmet a gyalogosok biztonságának védelmére, és előrevetítheti a jogi szigorításokat az elektromos kerékpározás területén. – írja a Metro.

 

