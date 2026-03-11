Élete végéig börtönben ülhet a nő, aki rálőtt Rihanna otthonára

Ivanna Ortizt, a nőt, aki állítólag több lövést adott le Rihanna Beverly Hills-i otthonára, vádolják a bűncselekménnyel, és ha bűnösnek találják, akár életfogytiglani börtönbüntetésre is ítélhetik.

Rihanna és családja otthon volt, mikor rálőttek házukra Fotó: AFP

Rálőttek Rihanna otthonára

A 35 éves Ivanna Ortiz március 10-én, kedden vádolták meg gyilkossági kísérlettel. A People által megszerzett rendőrségi dokumentumok szerint a lövöldözés szándékos volt és előre kitervelt.

Ivanna Ortizt tíz rendbeli félautomata lőfegyverrel elkövetett testi sértéssel, valamint három rendbeli lakásra leadott lövöldözéssel vádolják. Ha bűnösnek találják a vádakban, akkor életfogytiglani börtönbüntetésre számíthat. Március 25-én emelnek vádat az ügyben. Nathan J. Hochman, Los Angeles megye kerületi ügyésze így nyilatkozott:

Bármely lakott környéken rendkívül veszélyes tüzet nyitni, életeket veszélyeztet, és teljes körű büntetőeljárás indul ellene.

Hozzátette mekkora szerencse, hogy senki nem sérült meg és nem tolerálják a közösségben az efféle erőszakot. Kedden Ortiz rabruhában és fonott hajjal jelent meg, egy üvegen keresztül beszélt ügyvédjével, Jamarcus Bradford-al. Az ügyvéd a nevében ártatlannak vallotta magát, majd a vádemelésig visszavonta állítását.

Nathan J. Hockman egy keddi sajtótájékoztatón megerősítette a találgatásokat, miszerint a ház Rihanna tulajdonában áll. A ház az énekesnőé és családjával jelenleg is a rezidencián élnek. Az incidens idején nyolc ember tartózkodott az ingatlanban, köztük a Fenty alapítója, valamint három gyermekük és Rihanna édesanyja.

Ortiz a szomszédos házra is rálőtt, ezzel megsokszorozta az ellene felhozott vádakat, a golyókat egyelőre nem találták meg, az elkövető elmenekült a helyszínről, de röviddel ezután letartóztatták Sherman Oaksban.

Majdnem kétmillió dolláros óvadékot szabtak ki a floridai lakosra, aki korábban is állt már letartóztatás alatt. A lövöldözés után egy forrás azt nyilatkozta, hogy Rihanna megrémült, de szerencsére mindenki biztonságban van.

Az nem világos volt-e Ortiznak kapcsolata Rihannával, közösségi oldalán több bejegyzés is utal az énekesnőre.