Orbán Viktor: Ne lepődjünk meg, hogyha...

A védett ár a magyarokat védi – nyomatékosította Orbán Viktor szerda kora délutáni Facebook-bejegyzésében. A miniszterelnök videót is mellékelt a posztjához, melyben a következőket mondja: „Ne lepődjünk meg, hogyha a következő időszakban Európában a gázolaj meg a benzin el fogja érni, bekopogtat az ezer forintos ár kapuján. Ettől meg kell magunkat védeni, mert ezt egyszerűen a magyar családok és a magyar gazdaság nem bírná ki. Tehát a kormány azt a döntést hozta, hogy húzunk egy szintet, a gázolajnál 615, a benzinnél 595 forint. A benzinkúton ezt a védett árat csak a magyarok kapják meg...”

Orbán Viktor: A magyar családok és vállalkozások számára bevezettük a védett üzemanyagárat (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

„VÉDETT ÜZEMANYAGÁR – Gázolaj: 615 Ft, Benzin: 595 Ft. A magyar családok és vállalkozások számára bevezettük a védett üzemanyagárat.” – írta a kormányfő a Facebookon.