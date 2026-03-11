Moszkvából figyelmeztették Magyarországot: Orbán Viktort meg akarják törni
Miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktort, az oroszok szerint az európai országok is megpróbálják megtörni Magyarország miniszterelnökét.
Rodion Mirosnyik, az orosz külügyminisztérium különmegbízott nagykövete szerint európai országok megpróbálhatják megtörni Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a 2026-os parlamenti választások előtt – írja a Lenta a Mandiner szerint.
Mirosnyik hangsúlyozta, hogy
Orbán Viktor kiemelten védi Magyarország nemzeti érdekeit, ami megkülönbözteti őt más uniós vezetőktől, akik inkább európai trendeket követnek.
Az orosz Állami Duma szerint a kormányfő élete veszélyben van, miután Volodimir Zelenszkij a múlt heti sajtótájékoztatón azt mondta, ha Magyarország tovább akadályozza a 90 milliárd eurós EU-hitelt, akkor megadja a katonáinak Orbán Viktor címét.
