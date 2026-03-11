RETRO RÁDIÓ

Moszkvából figyelmeztették Magyarországot: Orbán Viktort meg akarják törni

Miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktort, az oroszok szerint az európai országok is megpróbálják megtörni Magyarország miniszterelnökét.

Szerző: Metropol
2026.03.11.
Rodion Mirosnyik, az orosz külügyminisztérium különmegbízott nagykövete szerint európai országok megpróbálhatják megtörni Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a 2026-os parlamenti választások előtt – írja a Lenta a Mandiner szerint.

Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Mirosnyik hangsúlyozta, hogy

Orbán Viktor kiemelten védi Magyarország nemzeti érdekeit, ami megkülönbözteti őt más uniós vezetőktől, akik inkább európai trendeket követnek.

Az orosz Állami Duma szerint a kormányfő élete veszélyben van, miután Volodimir Zelenszkij a múlt heti sajtótájékoztatón azt mondta, ha Magyarország tovább akadályozza a 90 milliárd eurós EU-hitelt, akkor megadja a katonáinak Orbán Viktor címét.

 

