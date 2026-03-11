Kerkez Milost levadászta Törökországban a védők rémálma

Másodszor is hoppon maradt a Liverpool Isztambulban az őszi kudarc után. A Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Premier League-címvédő a visszavágón, hazai pályán lesz kénytelen megfordítani a párharcot, miután 1-0-as vereséget szenvedett a török Galatasaray otthonában. A kedd esti találkozón Arne Slot vezetőedző csapata nem talált fogást a török rekordbajnokon, ráadásul a Vörösök védelme is meglehetősen sebezhetőnek bizonyult. Ibrahima Konaté pályafutása egyik leggyengébb teljesítményét nyújtotta, az egyik török lap azonban elsősorban Kerkez Milos nehéz estéjét vette górcső alá.

Kerkez Milos és Baris Alper Yilmaz csatája a Galatasaray-Liverpool találkozón Fotó: Liverpool FC

A védők rémálma a Liverpool sztárját, Kerkez Milost is levadászta.

- írta a mérkőzés után megjelent cikkében a török Hedefhalk.com, amely részletesen elemezte, miként kerekedett felül a hazaiak jobbszélsője, Baris Alper Yilmaz a magyar válogatott balhátvédjén.

"A Galatasaray és a török válogatott feltörekvő csillaga, Baris Alper Yilmaz továbbra is az ellenfelek védelmének rémálma: Európában nyújtott energikus és megállíthatatlannak tűnő játékával ismét magára irányította a figyelmet. A fiatal futballista kifogyhatatlan munkabírásáról, gyorsaságáról és fizikai erejéről ismert, és az angol sztárcsapat ellen mutatott teljesítménye csak tovább erősítette hírnevét" – méltatják a 31-szeres török válogatott támadót.

Kerkez Milost leiskolázták?

Kettejük párharca kapcsán külön kiemelik, hogy a liverpooli védő alig tudta tartani a lépést Yilmazzal, és miatta sárgult be már az első félidőben. Ez a folytatásban komoly nyomást helyezett rá, ami végül oda vezetett, hogy Arne Slot a 60. percben lecserélte őt.

Érdekesség, hogy Sallai Roland éppen Yilmaz remek formája miatt volt kénytelen hátrébb húzódni a jobbhátvéd szerepkörbe a Galatasaraynál.

A Galatasaray-Liverpool Bajnokok Ligája nyolcaddöntős párharc visszavágóját március 18-án, 21:00-kor az Anfielden rendezik.