Kerkez Milost levadászta Törökországban a védők rémálma
A magyar balhátvédnek meggyűlt a baja Sallai Roland riválisával. A török sajtóban kiemelt figyelmet kapott Kerkez Milos felejthető estéje, a Galatasaray-Liverpool Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős mérkőzés után.
Másodszor is hoppon maradt a Liverpool Isztambulban az őszi kudarc után. A Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Premier League-címvédő a visszavágón, hazai pályán lesz kénytelen megfordítani a párharcot, miután 1-0-as vereséget szenvedett a török Galatasaray otthonában. A kedd esti találkozón Arne Slot vezetőedző csapata nem talált fogást a török rekordbajnokon, ráadásul a Vörösök védelme is meglehetősen sebezhetőnek bizonyult. Ibrahima Konaté pályafutása egyik leggyengébb teljesítményét nyújtotta, az egyik török lap azonban elsősorban Kerkez Milos nehéz estéjét vette górcső alá.
A védők rémálma a Liverpool sztárját, Kerkez Milost is levadászta.
- írta a mérkőzés után megjelent cikkében a török Hedefhalk.com, amely részletesen elemezte, miként kerekedett felül a hazaiak jobbszélsője, Baris Alper Yilmaz a magyar válogatott balhátvédjén.
"A Galatasaray és a török válogatott feltörekvő csillaga, Baris Alper Yilmaz továbbra is az ellenfelek védelmének rémálma: Európában nyújtott energikus és megállíthatatlannak tűnő játékával ismét magára irányította a figyelmet. A fiatal futballista kifogyhatatlan munkabírásáról, gyorsaságáról és fizikai erejéről ismert, és az angol sztárcsapat ellen mutatott teljesítménye csak tovább erősítette hírnevét" – méltatják a 31-szeres török válogatott támadót.
Kerkez Milost leiskolázták?
Kettejük párharca kapcsán külön kiemelik, hogy a liverpooli védő alig tudta tartani a lépést Yilmazzal, és miatta sárgult be már az első félidőben. Ez a folytatásban komoly nyomást helyezett rá, ami végül oda vezetett, hogy Arne Slot a 60. percben lecserélte őt.
Érdekesség, hogy Sallai Roland éppen Yilmaz remek formája miatt volt kénytelen hátrébb húzódni a jobbhátvéd szerepkörbe a Galatasaraynál.
A Galatasaray-Liverpool Bajnokok Ligája nyolcaddöntős párharc visszavágóját március 18-án, 21:00-kor az Anfielden rendezik.
