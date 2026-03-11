Zelenszkij a fenyegetéseivel bebizonyította, hogy Ukrajna nem való az Unióba

Kósa Lajos, a Fidesz országgyűlési képviselője és a Parlament Honvédelmi és rendészeti bizottságának elnöke a terrorfenyegetettségi szint megemeléséről, Zelenszkij fenyegetéséről és az ukrán pénzszállító konvoj ügyéről is beszélt ma reggel a Mokka adásában.

Kósa Lajos szerint az ukrán elnök a fenyegetéseivel bebizonyította, hogy Ukrajnát nem szabad felvenni az EU-ba. Fotó: Mediaworks

A terrorfenyegetettségi szint megemelésének a fő indoka az iráni-izraeli-amerikai háború kirobbanása, és az ezzel kapcsolatos terrorfenyegetettség emelkedése, hiszen Magyarországon jelentős zsidó és iráni közösség él, tehát a kiemelt vagy veszélyeztetett csoportoknak a fokozott védelme, megfigyelése, velük való kapcsolattartás szükséges, hogy a magyar nyugalmat biztosítsák.

Ebben a honvédség is részt vesz, részben objektumbiztosításban, részben egyéb feladatok készülésében. Azonban a legfontosabb az információfeldolgozás, és annak a nagyon jó összehangolása, hogy minden létező információt összegyűjtünk, és annak az elemzésével meg kiszűrjük a veszélyes vagy fenyegetett pontokat.

– mondta Kósa Lajos, majd hozzátette, hogy folyamatosan értékeli a terrorfenyegetettségi szintet az a bizottság, amelyiket erre létrehozták, hogy Magyarország tudja biztosítani a nyugalmat. Ráadásul hazánkban a migrációval kapcsolatban nem jöttek létre olyan infrastruktúrák, olyan hálózatok, amelyek Nyugat-Európában alvó szinten és nyíltan is vállalva lépten-nyomon megjelennek, ami hálózatot biztosít a terrorfenyegetettségnek és a terrorszervezeteknek is.

Kósa Lajos: Zelenszkij fenyegetése mezei tahóság

Az országgyűlési képviselő elmondta, hogy az ukrán elnök Orbán Viktor felé tett fenyegetésekről, hogy ilyen módon még a kocsmában sem viselkednek az emberek. Viszont ennek ellenére komolyan kell venni minden ilyen megszólalást.

Zelenszkijnél elgurult a gyógyszer, tehát ez nem normális dolog. Én azt mondtam, úgy fogalmaztam, hogy Zelenszkij kiírta magát az európai politikai porondról.

– fogalmazott és hangsúlyozta, lehet, hogy az Ukrajnában stílus, de az Európai Unióban ez nem szokás. Ukrajna, sőt Zelenszkij ezzel az egy mondattal ékes bizonyítékát adta annak, hogy miért nem szabad felvenni őket az Európai Unióba.