Zelenszkij a fenyegetéseivel bebizonyította, hogy Ukrajna nem való az Unióba
Több ízben is megfogalmaztak fenyegetéseket Magyarország felé az ukránok. Legutóbb Orbánt Viktort érték ilyen támadások, amelyet Kósa Lajos mezei tahóságnak nevezett és szerinte ebből is látszik, Ukrajna sosem lesz egy nyugat európai ország szintjén, már csak azért sem, mert ott a korrupció az egeket veri. Elég csak megnézni az ukrán aranykonvoj ügyét.
Kósa Lajos, a Fidesz országgyűlési képviselője és a Parlament Honvédelmi és rendészeti bizottságának elnöke a terrorfenyegetettségi szint megemeléséről, Zelenszkij fenyegetéséről és az ukrán pénzszállító konvoj ügyéről is beszélt ma reggel a Mokka adásában.
A terrorfenyegetettségi szint megemelésének a fő indoka az iráni-izraeli-amerikai háború kirobbanása, és az ezzel kapcsolatos terrorfenyegetettség emelkedése, hiszen Magyarországon jelentős zsidó és iráni közösség él, tehát a kiemelt vagy veszélyeztetett csoportoknak a fokozott védelme, megfigyelése, velük való kapcsolattartás szükséges, hogy a magyar nyugalmat biztosítsák.
Ebben a honvédség is részt vesz, részben objektumbiztosításban, részben egyéb feladatok készülésében. Azonban a legfontosabb az információfeldolgozás, és annak a nagyon jó összehangolása, hogy minden létező információt összegyűjtünk, és annak az elemzésével meg kiszűrjük a veszélyes vagy fenyegetett pontokat.
– mondta Kósa Lajos, majd hozzátette, hogy folyamatosan értékeli a terrorfenyegetettségi szintet az a bizottság, amelyiket erre létrehozták, hogy Magyarország tudja biztosítani a nyugalmat. Ráadásul hazánkban a migrációval kapcsolatban nem jöttek létre olyan infrastruktúrák, olyan hálózatok, amelyek Nyugat-Európában alvó szinten és nyíltan is vállalva lépten-nyomon megjelennek, ami hálózatot biztosít a terrorfenyegetettségnek és a terrorszervezeteknek is.
Kósa Lajos: Zelenszkij fenyegetése mezei tahóság
Az országgyűlési képviselő elmondta, hogy az ukrán elnök Orbán Viktor felé tett fenyegetésekről, hogy ilyen módon még a kocsmában sem viselkednek az emberek. Viszont ennek ellenére komolyan kell venni minden ilyen megszólalást.
Zelenszkijnél elgurult a gyógyszer, tehát ez nem normális dolog. Én azt mondtam, úgy fogalmaztam, hogy Zelenszkij kiírta magát az európai politikai porondról.
– fogalmazott és hangsúlyozta, lehet, hogy az Ukrajnában stílus, de az Európai Unióban ez nem szokás. Ukrajna, sőt Zelenszkij ezzel az egy mondattal ékes bizonyítékát adta annak, hogy miért nem szabad felvenni őket az Európai Unióba.
Egy ukrán újságírónő arról számolt be, hogy Ukrajnában fegyveres harcosokat készítenek fel annak érdekében, hogy a választások előtt radikalizálják az embereket, és magyarországi tüntetéseket provokáljanak. Ezzel kapcsolatban a rendészeti bizottság elnöke leszögezte, hogy minden fenyegetést komolyan kell venni, mert az ukránok mindenre képesek, mint kiderült, az északi áramlatot is az ukránok robbantották fel. A Tatarszkij elleni merénylet, vagy az egyéb merényletek, amit a nem katonai célpontok, vagy nem katonai személyek ellen követtek el Oroszországban, az ékes bizonyítéka annak, hogy komolyan kell venni őket.
És azt látjuk, hogy az Európai Bizottság és a Zelenszkij közösen érdekelt abban, hogy a Tisza, mint politikai szereplő, az megnyerje a magyar választást, mert akkor, mint az ő ügynökük vagy ágensük, majd végrehajtják az Európai Unió és a Zelenszkij által óhajtott intézkedéseket.
Tehát, hogy ne értsük félre a dolgot, gondolom ezért alakult úgy, hogy az ukrán aranykonvoj ügyében az eljáró ügyvédnő az egy tiszás politikus. Csak hogy mindenki értse, hogy miről van szó. És számtalan jelét adták annak a tiszások, hogy egyértelműen Ukrajna pártiak és az ukrán álláspont kiszolgálására szerződtek. Ezzel sajnos együtt kell élni, mert nem mindenki hazafi Magyarországon, vannak hazafiságra elkötelezett pártok, de a Tisza nem ilyen.
– hívta fel a figyelmet Kósa Lajos arra, hogy a Tisza párt valójában nem a magyar emberek, hanem az ukránok oldalán áll.
Így áll most az ukrán aranykonvoj ügye
Szijjártó Péter külügyminiszter azt mondta, hogy korábban a NAV 13 alkalommal adott már engedélyt egy ilyen jellegű pénzszállítás keresztülhaladásának, tehát az EU és Ukrajna közti haladásnak. Most azonban az őrzés és az útvonalváltozás okán lépett fel a NAV. Ezt a fajta beavatkozást pedig az indokolta, mert azokkal a valutákkal, amelyeket a két páncélozott autó szállított Ukrajnában nem lehet fizetni, tehát ez rengeteg kérdést felvet. Ezért is hatalmazták fel most a parlamentben az adóhatóságot arra, hogy ebben az ügyben eljárjon, és 60 nap alatt fejezze be a vizsgálatot.
Honnan, kié, milyen ügyletben, miért olyan útvonalon szállítják, ami nyilvánvalóan nem Ukrajnába vezet? Miért van szükség egyáltalán ilyen mennyiségű készpénz szállítására. Ukrajnában ezzel nem lehet fizetni, tehát egy csomó kérdésünk van és ezeket jó tisztázni, mert azt tudjuk, hogy Ukrajnában viszont a korrupció az egeket veri. Sőt, ott az a maffiaszerű működés, amit az egész ukrán állam már számtalanszor tanúsított, az arra kell, hogy figyelmeztessen, hogy itt pénzmosással kapcsolatos cselekedetek, terrorizmussal, finanszírozásával kapcsolatos ügyek napirenden vannak, tehát ennek utána kell járni.
– zárta gondolatait Kósa Lajos.
