„Nagyon erősek, de...” – nem akárki súgott a Fradiról a portugáloknak

Jól ismeri az ellenfelet a DVSC korábbi vezetőedzője. Leonel Pontes megszólalt a portugáloknak az FTC-Braga El-meccs előtt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.11. 09:00
európa-liga Braga Leonel Pontes Fradi

Nagyon erős a Fradi, de a portugáloknak mindenük megvan ahhoz, hogy kiejtsék a magyar rekordbajnokot – legalábbis ezt állítja Leonel Pontes a csütörtök esti FTC-Braga Európa-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzése előtt (21:00, tv: M4 Sport). A portugál szakember a 2016/17-es szezont töltötte Magyarországon, amikor a DVSC vezetőedzőjeként dolgozott.

FTC-Braga: Leonel Pontes
A DVSC korábbi vezetőedzője, Leonel Pontes megszólalt a portugáloknak az FTC-Braga El-meccs előtt (Fotó: Török Attila)

FTC-Braga: Leonel Pontes súgott a portugáloknak

Leonel Pontes három mérkőzést játszott a Debrecennel a Ferencváros ellen, és egy 3-1-es vereség mellett két gólnélküli döntetlen a mérlege. A tíz évvel ezelőtti Fradiból már csak Dibusz Dénes és Botka Endre maradt, de egyikük sem tagja az Európa-liga keretnek. A portugál edző viszont figyelemmel követi a magyar focit, és megvan a véleménye a zöld-fehérekről.

Nagyon fizikai futballt játszanak, sok átmenettel. A játékosok nagyon erősek és gyorsak, de kevesebb a kreativitás és a taktikai szigor

– nyilatkozta a magyar játékstílusról Leonel Pontes. Hozzátette, a Fradi a védelem mögé beívelt hosszú passzokkal próbál támadásokat vezetni, és nagyon erősek a pontrúgásokban.

A Bragának hűnek kell lennie önmagához: a győzelemért kell küzdenie, meg kell őriznie domináns játékstílusát, sokat birtokolva a labdát

– idézi A Bola a szakember szavait.

A DVSC korábbi vezetőedzője szerint az összecsapás majd csak a visszavágón dől el, de azért azt még elmondta a portugáloknak, milyen hangulat várja majd őket csütörtökön a Groupama Arénában:

A stadion általában tele van a nagy meccseken. A szurkolók nagyon lelkesek, közel vannak a pályához, és nagyon hangosak.

 

