Nincs visszaút Dibusz Dénesnek

Három hónap után védett újra tétmeccsen Dibusz Dénes a Ferencvárosban. A válogatott kapus a Magyar Kupa negyeddöntőjében, a Kazincbarcika ellen hozta le kapott gól nélkül az 5-0-ra megnyert meccset. A játékos november végén szenvedett ujjsérülést, ezt követően meg is műtötték. Adódik a kérdés, visszatér-e elsőszámú kapusként a csapatba? Egyelőre úgy tűnik, az Európa-ligában a Braga elleni nyolcaddöntőben a kispadra sem ülhet le.

Dibusz Dénes a kupában tért vissza a kapuba Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A Fradi csapatkapitányát sérülése alatt kiválóan helyettesítette Gróf Dávid, sőt, a télen hazarendelték a Debrecenben kölcsönben védő Varga Ádámot. Jelenleg Gróf és Varga szerepelnek a Ferencváros Európa-liga keretében, ahonnan Dibusz februárban került ki.

Dibusz Dénes csak a lelátóról szurkolhat

A szabályok szerint a téli átigazolási szezon után, február 5-ig lehetett változtatni az UEFA sorozataiban szereplő csapatok keretein. A Fradi vezetése ekkor húzta ki onnan a sérült csapatkapitányt, s tette be a helyére Varga Ádámot. A továbbiakban csak sérülés miatt lehet kapust cserélni, s a váltás okát orvosi papírokkal kell igazolni. Gróf és Varga jelenleg egészségesek, vagyis kicsi az esély arra, hogy Dibusz ott lehessen a nyolcaddöntőben, ahol Fradi-Braga csatát rendeznek. A Ferencváros kapitánya az Európa-liga alapszakaszában öt meccsen védett, utoljára novemberben a Fenerbahce ellen idegenben, ahol 1-1-re végzett az FTC. Azóta Gróf Dávid kap lehetőséget a nemzetközi meccseken.

Az edzőnek kell döntenie

A Fradi az Európa-liga és a bajnokság mellett még érdekelt a Magyar Kupában, Dibusz Dénes készen áll arra, hogy bizonyítson.

A döntés mindig a vezetőedzőé. Nem tudom, mit hoz a jövő, az biztos, akit a kezdőbe jelölnek, annak jó teljesítménnyel kell a döntést igazolnia, a másik két kapusnak ezt el kell fogadnia, és segítenie a pályán lévőt. Három lehetősége van most Robbie Keane-nek, és mindegyik indokolható: mellettem a tizenkét év, a csapatkapitányi karszalag szólhat

- mondta a játékos a Nemzeti Sportnak.

A Ferencváros március 12-én, csütörtökön 21 órától fogadja a portugál Bragát az Európa-ligában, a visszavágót március 18-án, szerdán rendezik Portugáliában 16.30-tól.