RETRO RÁDIÓ

Nincs visszaút Dibusz Dénesnek

A Ferencváros a Ludogorec elleni meccsek előtt húzta ki a keretből a válogatott kapust. Dibusz Dénes három hónap után újra védett, de az Európa-ligába aligha térhet vissza.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.06. 13:30
fradi gróf dávid dibusz dénes

Három hónap után védett újra tétmeccsen Dibusz Dénes a Ferencvárosban. A válogatott kapus a Magyar Kupa negyeddöntőjében, a Kazincbarcika ellen hozta le kapott gól nélkül az 5-0-ra megnyert meccset. A játékos november végén szenvedett ujjsérülést, ezt követően meg is műtötték. Adódik a kérdés, visszatér-e elsőszámú kapusként a csapatba? Egyelőre úgy tűnik, az Európa-ligában a Braga elleni nyolcaddöntőben a kispadra sem ülhet le.

dibusz dénes, a fradi kapusa
Dibusz Dénes a kupában tért vissza a kapuba Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A Fradi csapatkapitányát sérülése alatt kiválóan helyettesítette Gróf Dávid, sőt, a télen hazarendelték a Debrecenben kölcsönben védő Varga Ádámot. Jelenleg Gróf és Varga szerepelnek  a Ferencváros Európa-liga keretében, ahonnan Dibusz februárban került ki.

Dibusz Dénes csak a lelátóról szurkolhat

A szabályok szerint a téli átigazolási szezon után, február 5-ig lehetett változtatni az UEFA sorozataiban szereplő csapatok keretein. A Fradi vezetése ekkor húzta ki onnan a sérült csapatkapitányt, s tette be a helyére Varga Ádámot. A továbbiakban csak sérülés miatt lehet kapust cserélni, s a váltás okát orvosi papírokkal kell igazolni. Gróf és Varga jelenleg egészségesek, vagyis kicsi az esély arra, hogy Dibusz ott lehessen a nyolcaddöntőben, ahol Fradi-Braga csatát rendeznek. A Ferencváros kapitánya az Európa-liga alapszakaszában öt meccsen védett, utoljára novemberben a Fenerbahce ellen idegenben, ahol 1-1-re végzett az FTC. Azóta Gróf Dávid kap lehetőséget a nemzetközi meccseken.

Az edzőnek kell döntenie

A Fradi az Európa-liga és a bajnokság mellett még érdekelt a Magyar Kupában, Dibusz Dénes készen áll arra, hogy bizonyítson.

A döntés mindig a vezetőedzőé. Nem tudom, mit hoz a jövő, az biztos, akit a kezdőbe jelölnek, annak jó teljesítménnyel kell a döntést igazolnia, a másik két kapusnak ezt el kell fogadnia, és segítenie a pályán lévőt. Három lehetősége van most Robbie Keane-nek, és mindegyik indokolható: mellettem a tizenkét év, a csapatkapitányi karszalag szólhat

- mondta a játékos a Nemzeti Sportnak.

A Ferencváros március 12-én, csütörtökön 21 órától fogadja a portugál Bragát az Európa-ligában, a visszavágót március 18-án, szerdán rendezik Portugáliában 16.30-tól. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu