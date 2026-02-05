Súlyos döntést hozott Dibusz Dénesről a Ferencváros

A Ferencváros négy győzelemmel, három döntetlennel és egyetlen vereséggel a 12. helyen végzett az Európa-liga alapszakaszában. A rájátszásban, a nyolcaddöntőbe jutásért a magyar csapat a bolgár Ludogorec Razgraddal találkozik. A Fradi csütörtökön keretet hirdetett a folytatásra, amiből kimaradt Dibusz Dénes.

Dibusz Dénes kimaradt az EL-keretből Fotó: Nemzeti Sport

Dibusz Dénes még visszakerülhet

A rutinos kapus felépülése ezek szerint hosszabb időd vehet igénybe, igaz, az úgynevezett kapusszabály miatt ő még visszakerülhet a keretbe. Eközben Abu Fani és Lisztes Krisztián ismét élvezi Robbie Keane vezetőedző bizalmát - írja a Magyar Nemzet.

A Ferencáros tavaszi EL kerete: Kapusok: Gróf Dávid, Varga Ádám, Radnóti Dániel*, Tóth Zalán* Védők: Ibrahim Cissé, Mariano Gómez, Cadu, Nagy Barnabás, Toon Raemaekers, Szalai Gábor Középpályások: Naby Keita, Jonathan Levi, Mohammad Abu Fani, Cebrail Makreckis, Gavriel Kanikovszki, Callum O’Dowda, Ötvös Bence, Júlio Roamo, Kristoffer Zachariassen, Lakatos Csongor*, Madarász Ádám* Támadók: Gruber Zsombor, Lenny Joseph, Franko Kovacevic, Lisztes Krisztián, Bamidele Yusuf, Gólik Benjámin* a *-gal jelölt játékosok a B-listán szerepelnek

A nyolcaddöntőért zajló rájátszás első mérkőzését február 19-én Razgradban játsszák, míg a visszavágóra egy héttel később, február 26-án a Groupama Arénában kerül sor.