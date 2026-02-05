Súlyos döntést hozott Dibusz Dénesről a Ferencváros
Keretet hirdetett a Ferencváros a labdarúgó Európa-liga tavaszi folytatásra. Dibusz Dénes kimaradt.
A Ferencváros négy győzelemmel, három döntetlennel és egyetlen vereséggel a 12. helyen végzett az Európa-liga alapszakaszában. A rájátszásban, a nyolcaddöntőbe jutásért a magyar csapat a bolgár Ludogorec Razgraddal találkozik. A Fradi csütörtökön keretet hirdetett a folytatásra, amiből kimaradt Dibusz Dénes.
Dibusz Dénes még visszakerülhet
A rutinos kapus felépülése ezek szerint hosszabb időd vehet igénybe, igaz, az úgynevezett kapusszabály miatt ő még visszakerülhet a keretbe. Eközben Abu Fani és Lisztes Krisztián ismét élvezi Robbie Keane vezetőedző bizalmát - írja a Magyar Nemzet.
A Ferencáros tavaszi EL kerete:
Kapusok: Gróf Dávid, Varga Ádám, Radnóti Dániel*, Tóth Zalán*
Védők: Ibrahim Cissé, Mariano Gómez, Cadu, Nagy Barnabás, Toon Raemaekers, Szalai Gábor
Középpályások: Naby Keita, Jonathan Levi, Mohammad Abu Fani, Cebrail Makreckis, Gavriel Kanikovszki, Callum O’Dowda, Ötvös Bence, Júlio Roamo, Kristoffer Zachariassen, Lakatos Csongor*, Madarász Ádám*
Támadók: Gruber Zsombor, Lenny Joseph, Franko Kovacevic, Lisztes Krisztián, Bamidele Yusuf, Gólik Benjámin*
a *-gal jelölt játékosok a B-listán szerepelnek
A nyolcaddöntőért zajló rájátszás első mérkőzését február 19-én Razgradban játsszák, míg a visszavágóra egy héttel később, február 26-án a Groupama Arénában kerül sor.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre