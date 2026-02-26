Ezt nem láttuk jönni, Florian Wirtz egyetértett Pécsi Árminnal

Pécsi Ármin és Florian Wirtz voltak a liverpooli Mi van a dobozban? című interjúsorozat vendégei. A játék lényege, hogy egy zárt dobozba elrejtenek egy tárgyat, a játékosoknak pedig tapintás alapján kell kitalálniuk, mi lehet benne. Minden egyes tipp után kapnak egy kérdést is, amelyre mindketten nagy lelkesedéssel válaszoltak. A német válogatott középpályást és a magyar kapust is megkérdezték arról, kikkel ápolják a legszorosabb kapcsolatot a Vörösöknél – és a válasz meglepő volt: mindketten ugyanazokat a csapattársakat nevezték meg.

Pécsi Ármin 2025 nyarán igazolt a Liverpoolba – Fotó: Eurasia Sport Images

Magyar szál köti össze Pécsi Ármint és Wirtzet

Pécsi Ármin természetesen Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost nevezte meg, hiszen amikor Liverpoolba került, ők adtak neki biztos hátteret – így nem is volt kérdés, kiket említ majd. A Vörösök kapusairól sem feledkezett meg, akikkel napi szinten együtt edz.

Hozzám a magyar srácok állnak a legközelebb, meg persze a kapusok

– mondta Pécsi.

Ezek után Florian Wirtznek is feltették ugyanezt a kérdést.

Én Jeremivel (Frimpong - szerk.) vagyok jóban, de Szoboszlaival és Kerkezzel is nagyon szoros a barátságunk. Sok barátra találtam Liverpoolban

– válaszolta a német játékos, ami azért is meglepő, mert a szezon rajtja előtt az angol sajtó Szoboszlai Dominiket és a Liverpool nyári nagy dobását, Florian Wirtzet hatalmas riválisokként harangozta be, akik állítólag ádáz harcot vívnak majd a kezdőcsapatba kerülésért. Néha úgy tűnt, van feszültség közöttük, de a pályán kívül ennek nem mutatták jelét.

Pécsi Ármin és Florian Wirtz teljes interjúját itt nézheted meg: