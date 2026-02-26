Ezt nem láttuk jönni, Florian Wirtz egyetértett Pécsi Árminnal
A német és a magyar játékos is elárulta, kikkel ápolnak szoros kapcsolatot Liverpoolban és a válasz meglepő egybeesést mutatott. Florian Wirtz és Pécsi Ármin ugyanazokat a csapattársakat nevezték meg.
Pécsi Ármin és Florian Wirtz voltak a liverpooli Mi van a dobozban? című interjúsorozat vendégei. A játék lényege, hogy egy zárt dobozba elrejtenek egy tárgyat, a játékosoknak pedig tapintás alapján kell kitalálniuk, mi lehet benne. Minden egyes tipp után kapnak egy kérdést is, amelyre mindketten nagy lelkesedéssel válaszoltak. A német válogatott középpályást és a magyar kapust is megkérdezték arról, kikkel ápolják a legszorosabb kapcsolatot a Vörösöknél – és a válasz meglepő volt: mindketten ugyanazokat a csapattársakat nevezték meg.
Magyar szál köti össze Pécsi Ármint és Wirtzet
Pécsi Ármin természetesen Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost nevezte meg, hiszen amikor Liverpoolba került, ők adtak neki biztos hátteret – így nem is volt kérdés, kiket említ majd. A Vörösök kapusairól sem feledkezett meg, akikkel napi szinten együtt edz.
Hozzám a magyar srácok állnak a legközelebb, meg persze a kapusok
– mondta Pécsi.
Ezek után Florian Wirtznek is feltették ugyanezt a kérdést.
Én Jeremivel (Frimpong - szerk.) vagyok jóban, de Szoboszlaival és Kerkezzel is nagyon szoros a barátságunk. Sok barátra találtam Liverpoolban
– válaszolta a német játékos, ami azért is meglepő, mert a szezon rajtja előtt az angol sajtó Szoboszlai Dominiket és a Liverpool nyári nagy dobását, Florian Wirtzet hatalmas riválisokként harangozta be, akik állítólag ádáz harcot vívnak majd a kezdőcsapatba kerülésért. Néha úgy tűnt, van feszültség közöttük, de a pályán kívül ennek nem mutatták jelét.
Pécsi Ármin és Florian Wirtz teljes interjúját itt nézheted meg:
