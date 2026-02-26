RETRO RÁDIÓ

Ezt nem láttuk jönni, Florian Wirtz egyetértett Pécsi Árminnal

A német és a magyar játékos is elárulta, kikkel ápolnak szoros kapcsolatot Liverpoolban és a válasz meglepő egybeesést mutatott. Florian Wirtz és Pécsi Ármin ugyanazokat a csapattársakat nevezték meg.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.26. 07:30
Módosítva: 2026.02.26. 13:45
pécsi ármin szoboszlai dominik florian wirtz liverpool

Pécsi Ármin és Florian Wirtz voltak a liverpooli Mi van a dobozban? című interjúsorozat vendégei. A játék lényege, hogy egy zárt dobozba elrejtenek egy tárgyat, a játékosoknak pedig tapintás alapján kell kitalálniuk, mi lehet benne. Minden egyes tipp után kapnak egy kérdést is, amelyre mindketten nagy lelkesedéssel válaszoltak. A német válogatott középpályást és a magyar kapust is megkérdezték arról, kikkel ápolják a legszorosabb kapcsolatot a Vörösöknél – és a válasz meglepő volt: mindketten ugyanazokat a csapattársakat nevezték meg.

Pécsi Ármin 2025 nyarán igazolt a Liverpoolba
Pécsi Ármin 2025 nyarán igazolt a Liverpoolba – Fotó: Eurasia Sport Images

Magyar szál köti össze Pécsi Ármint és Wirtzet

Pécsi Ármin természetesen Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost nevezte meg, hiszen amikor Liverpoolba került, ők adtak neki biztos hátteret – így nem is volt kérdés, kiket említ majd. A Vörösök kapusairól sem feledkezett meg, akikkel napi szinten együtt edz.

Hozzám a magyar srácok állnak a legközelebb, meg persze a kapusok

– mondta Pécsi

Ezek után Florian Wirtznek is feltették ugyanezt a kérdést.

Én Jeremivel (Frimpong - szerk.) vagyok jóban, de Szoboszlaival és Kerkezzel is nagyon szoros a barátságunk. Sok barátra találtam Liverpoolban

– válaszolta a német játékos, ami azért is meglepő, mert a szezon rajtja előtt az angol sajtó Szoboszlai Dominiket és a Liverpool nyári nagy dobását, Florian Wirtzet hatalmas riválisokként harangozta be, akik állítólag ádáz harcot vívnak majd a kezdőcsapatba kerülésért. Néha úgy tűnt, van feszültség közöttük, de a pályán kívül ennek nem mutatták jelét.

Pécsi Ármin és Florian Wirtz teljes interjúját itt nézheted meg:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu