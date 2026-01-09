Szoboszlai üzent Wirtznek, lezárta a találgatásokat

Végre elásták a csatabárdot? Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz már nagyjából fél éve csapattársak a Liverpoolnál, viszont a kapcsolatukról nem sokat tudni. A szurkolók az utóbbi időben egyre többször pletykáltak, hogy a két klasszis között korántsem felhőtlen a viszony, amit jó néhány hűvös jelenet is alátámasztott. Az Arsenal-Liverpool csúcsrangadót követően azonban a magyar klasszis kedves gesztust tett társa felé.

Szoboszlai Dominik miatt a balszélre tolta ki Florian Wirtzet a vezetőedző Fotó: picture alliance

A gólnélküli döntetlennel zárult találkozón egyikük sem nyújtott kimagasló teljesítményt, de a mezőnymunkájukra nem lehetett panasz. Valószínűleg erre utalt Szoboszlai is, aki egy futós emojival reagált német csapattársa Instagram-bejegyzésére.

Wirtz nem kedveli Szoboszlait?

Mindez azért különösen figyelemre méltó, mert eddig a kettejük közti pozitív interakciókat nagyítóval kellett keresni. Néhány héttel korábban, amikor Szoboszlai eltiltását töltötte a Wolverhampton elleni meccsen, a lefújás után sorra ölelte csapattársait, kivéve egy valakit. Wirtzzel ugyan lepacsizott, de a német mintha tudomást sem akart volna venni a magyar válogatott játékosról.

Aztán jött az újév első meccse a Leeds ellen, ahol már a meccs közben kezdtek el vitatkozni azon, hogy melyikük végezzen el egy közeli szabadrúgást. Pedig a Liverpoolnak igencsak jót tenne, ha a két sztár végre egy hullámhosszra kerülnének, hiszen végre Arne Slot is rájött, hogyan tudja játszatni egyszerre a két 10-est.