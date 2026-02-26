Közel a búcsú, Kerkez Milos elveszítheti liverpooli barátját
Vajon idejekorán véget ér a kapcsolatuk? Egyre inkább kezd elmélyülni Kerkez Milos és Mohamed Szalah barátsága, miközben az egyiptomi támadó fontos döntés előtt áll.
Szoboszlai Dominik köztudottan szoros barátságot ápol csapattársával, Mohamed Szalah-val. A magyar klasszis és a Vörösök legendás gólvágója az előző szezonban került közel egymáshoz, azóta pedig hozzájuk csapódott a klub másik magyar válogatott játékosa, Kerkez Milos is, aki nemrég Szoboszlaival együtt vendégeskedett az egyiptomi támadó otthonában. Úgy tűnik, Kerkez és Szalah kettesben is szívesen töltenek időt: hétfő este közös vacsorán vettek részt, amelyről fotók is felkerültek a közösségi médiába. Sőt, azóta kiderült, hogy nem egyszeri alkalomról volt szó, ám könnyen előfordulhat, hogy hamarosan kénytelenek lesznek búcsút inteni egymásnak.
A hétfői közös kiruccanás után a 23 esztendős magyar balhátvéd és a 33 éves egyiptomi szélső kedden ismét együtt vacsorázott, és ezúttal sem maradtak el az Instagram-sztorik.
A szurkolók már azt is pletykálják, hogy Kerkez szolidaritásból csatlakozott Szalah-hoz a ramadán idején tartott böjtben, amely szerint csak naplemente után fogyaszthatnak ételt.
Mindez arról árulkodik, hogy a két játékos között egyre szorosabb kötelék alakul ki. Ugyanakkor pályafutásuk eltérő szakaszában járnak: míg Kerkez éppen szárnyait bontogatja Liverpoolban, addig Szalah jövőjét hónapok óta találgatások övezik. A hírek szerint az egyiptomi klasszis akár már a nyáron búcsút inthet a szurkolóknak, és Szaúd-Arábiába helyezheti át a székhelyét.
Közeleg Kerkez és Szalah búcsúja?
Angliai sajtóértesülések alapján a tárgyalások már meg is kezdődhettek a szaúdi al-Ittihad és a játékos képviselői között, így egyre valószínűbb, hogy Szalah új fejezetet nyit pályafutásában, és távozik sikerei eddigi helyszínéről.
