Közel a búcsú, Kerkez Milos elveszítheti liverpooli barátját

Szoboszlai Dominik köztudottan szoros barátságot ápol csapattársával, Mohamed Szalah-val. A magyar klasszis és a Vörösök legendás gólvágója az előző szezonban került közel egymáshoz, azóta pedig hozzájuk csapódott a klub másik magyar válogatott játékosa, Kerkez Milos is, aki nemrég Szoboszlaival együtt vendégeskedett az egyiptomi támadó otthonában. Úgy tűnik, Kerkez és Szalah kettesben is szívesen töltenek időt: hétfő este közös vacsorán vettek részt, amelyről fotók is felkerültek a közösségi médiába. Sőt, azóta kiderült, hogy nem egyszeri alkalomról volt szó, ám könnyen előfordulhat, hogy hamarosan kénytelenek lesznek búcsút inteni egymásnak.

Kerkez Milos és Mohamed Szalah két egymást követő nap is együtt vacsoráztak – Fotó: Ryan Pierse

A hétfői közös kiruccanás után a 23 esztendős magyar balhátvéd és a 33 éves egyiptomi szélső kedden ismét együtt vacsorázott, és ezúttal sem maradtak el az Instagram-sztorik.

Looks like Kerkez is fasting again with Salah for the second time. 🫶 pic.twitter.com/Af5jxO9gTO — Nuna (@NaiiLFC) February 24, 2026

A szurkolók már azt is pletykálják, hogy Kerkez szolidaritásból csatlakozott Szalah-hoz a ramadán idején tartott böjtben, amely szerint csak naplemente után fogyaszthatnak ételt.

Mindez arról árulkodik, hogy a két játékos között egyre szorosabb kötelék alakul ki. Ugyanakkor pályafutásuk eltérő szakaszában járnak: míg Kerkez éppen szárnyait bontogatja Liverpoolban, addig Szalah jövőjét hónapok óta találgatások övezik. A hírek szerint az egyiptomi klasszis akár már a nyáron búcsút inthet a szurkolóknak, és Szaúd-Arábiába helyezheti át a székhelyét.

Közeleg Kerkez és Szalah búcsúja?

Angliai sajtóértesülések alapján a tárgyalások már meg is kezdődhettek a szaúdi al-Ittihad és a játékos képviselői között, így egyre valószínűbb, hogy Szalah új fejezetet nyit pályafutásában, és távozik sikerei eddigi helyszínéről.