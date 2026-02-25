A kvadrát fényszögek felkorbácsolják a hangulatot: Ezeknek a csillagjegyeknek egy nyugodt percük sem lesz ma
Tele leszünk feszültséggel. Azonban a horoszkópban hasznos tanácsokat olvashatunk.
A szerda tele lesz feszültséggel, de nagyon fontos, hogy higgadtan reagáljunk a stresszhelyzetekre. A horoszkóp legalábbis ezt tanácsolja.
Szerdai horoszkóp: jobb, ha ezek a csillagjegyek higgadtak maradnak
Kos
Ma semmit ne hamarkodjon el. Habár általában igaz a mondás, hogy amit ma megtehet, ne halassza holnapra, most mégis jobb a halogató technika. Estefelé már jobb formában lesz, és kedvező fényszögek jönnek majd, szóval tényleg csak a mai munkanapot kell átvészelnie.
Bika
Lehet, hogy egy terve nem jön össze, mert közbejön valami. Ne kapja fel nagyon a vizet, mert most másnál is pattanásig feszül a húr, kitörhet botrány, veszekedés. Délután viszont érkezhet egy hír, amire már régóta várt.
Ikrek
Ne vállaljon a szükségesnél nagyobb kockázatot sem a szerelemben, sem a munkában sem az élet más területén! Nagyon valószínű, hogy most kivételesen rosszul méri fel az erőviszonyokat, és ez visszacsaphat.
Rák
Az emberek különbözőek. Nem kell mindegyiknek megfelelnie. Keresse azokat, akik értik és értékelik! Ma kap hideget-meleget egyaránt. Az élet már csak ilyen. Bosszankodás helyett jobb, ha mosolyog rajta.
Oroszlán
Kövessen el mindent, hogy az önben tomboló tüzet helyes hőfokra állítsa, máskülönben elszabadulnak a lángok, és megégetik pont azt, akit a legjobban szeret, és akit védenie kellene. Ma könnyen kirobbanhat egy vita, veszekedés.
Szűz
A kvadrát fényszögek összetűzést szimbolizálnak. Ideális lenne, ha békítőleg lépne fel. Ugyanakkor önt is bántja valami, ezért nem tud higgadt maradni. A párja látja, mi a helyzet, és segíthet, ha megosztja vele a gondolatait.
Mérleg
Úgy tűnik, egyszerre több helyen kell helytállnia, ami lemerítheti. A párja sem tudja, pontosan mivel tesz jót: azzal, ha elmondja a véleményét, vagy azzal, ha hallgat. Segítsen neki, és mondja ki, mi esik jól!
Skorpió
Olyan helyzeteket produkál a mai nap, amelyek csak akkor kezelhetők, ha higgadt marad. Na, pont ez az, ami nehéz lesz, hiszen van véleménye, amit teljes mellszélességgel képvisel is. Igaza van, de számoljon vele, hogy a makacs embereket nem tudja meggyőzni.
Nyilas
Falakba ütközhet szerdán. Az égi folyamatok merevségből adódó vitát szimbolizálnak. Ne mutogasson a másikra! Most önnek is rugalmasnak kell lennie, hogy zöld ágra vergődjenek. A kulcsszó legyen a kompromisszum.
Bak
Eléggé feldühíthetik az események ma. Igazságtalanság érheti, amire hevesen akar reagálni. Amennyiben meg tudja őrizni a higgadtságát, elejét veheti egy hosszan elhúzódó konfliktusnak. A sors pedig bőven kárpótolja majd…
Vízöntő
Érdekes nap lesz a mai. Egyrészt olyan indulatos reakciókkal találkozhat, amelyeket feleslegesnek titulál, másrészt önt nem érintik közvetlenül ezek a szócsaták. Valóban jobb, ha ezekbe most nem megy bele.
Halak
Nagyon fontos, de nagyon különböző emberek hatnak önre. Nem kell egyetértenie velük, csak figyelje, mit tanulhat tőlük! Olyan apróságokat is elleshet, amik megkönnyítik a dolgát.
