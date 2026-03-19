Nagy csapás fenyeget, ukránok tehetnek keresztbe a Fradinak

A Sahtar Donyeck tönkreteheti a magyar bajnokcsapat nyarát. Tét a következő BL-szereplés: mikor kezd a Fradi vagy a trónfosztója?

Szerző: MM
Létrehozva: 2026.03.19. 13:30
Módosítva: 2026.03.19. 14:44
A portugál Braga elleni Európa-liga-nyolcaddöntőig (2-0, 0-4) tartott a Ferencváros idei nemzetközi kupamenetelése. A Bajnokok Ligája selejtezőiben kezdett nagy sorozat végeztével Magyarország jelenleg a 22. helyen áll az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) rangsorában. Ez az utolsó pozíció, ahonnan a bajnokcsapatnak elég csak a második fordulóban kezdeni a 2026–27-es BL-kvalifikációt. A még versenyben lévő ukrán Sahtar viszont még közbeszólhat, ami nagy csapás lenne a magyar NB I aranyérmesének, legyen az újra az FTC, a Győri ETO vagy a Fradi más kihívója.

Nem mindegy, hogy Robbie Keane és a Fradi, vagy a trónfosztójuk mikor kezdi a nyári BL-selejtezőket      Fotó: AFP

Jelen állás szerint a magyar bajnok – jó eséllyel a címvédő Fradi vagy a vele lépést tartó ETO – július 21–22-én, a BL-selejtezők második körében kezdené a szereplését (így volt ez tavaly is, Robbie Keane csapata július 22-én nyert 2-1-re az örmény Noah vendégeként). Ha azonban az ukránok elénk kerülnek pontszámban, akkor már az első fordulóban játszania kéne az NB I győztesének. Ez két héttel korábbi (július 7–8-i) tétmeccset, és így persze ugyanennyivel korábban kezdődő nyári felkészülést jelentene.

A Sahtar elvehet két hetet a Fradi nyarából is

A magyar labdarúgó-élvonal idei szezonja május közepén zárul. A BL-selejtezők július eleji rajtja idején még javában tart majd a 2026-os világbajnokság: az odavágókat a vb nyolcad- és negyeddöntői között, a visszavágókat a vb-elődöntők napjain rendezik majd. A futballvilág csak ezután vonul majd nyári pihenőre, nem úgy az európai kupaselejtezők résztvevői.

A Football Meets Data felhívta a figyelmet arra, hogy a leendő magyar bajnokcsapatnak már csak az ukránok tehetnek keresztbe a Sahtar révén. 

Ha a Konferencialiga-nyolcaddöntős donyeckiek tovább menetelnek, az érzékenyen érintheti a majdani magyar bajnokot. A Sahtar csütörtökön (21.00) az idegenbeli odavágón aratott 3-1-es győzelme után lengyel albérletben, Krakkóban fogadja a Lech Poznant. Az ukrán csapat negyeddöntőbeli ellenfele az AZ Alkmaar és a Sparta Praha párharcának győztese lehet.

Az NB I állása 26 forduló után:

Győri ETO 50 pont

FTC 49 (25 mérkőzés)

DVSC 44

