Nagy csapás fenyeget, ukránok tehetnek keresztbe a Fradinak

A portugál Braga elleni Európa-liga-nyolcaddöntőig (2-0, 0-4) tartott a Ferencváros idei nemzetközi kupamenetelése. A Bajnokok Ligája selejtezőiben kezdett nagy sorozat végeztével Magyarország jelenleg a 22. helyen áll az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) rangsorában. Ez az utolsó pozíció, ahonnan a bajnokcsapatnak elég csak a második fordulóban kezdeni a 2026–27-es BL-kvalifikációt. A még versenyben lévő ukrán Sahtar viszont még közbeszólhat, ami nagy csapás lenne a magyar NB I aranyérmesének, legyen az újra az FTC, a Győri ETO vagy a Fradi más kihívója.

Jelen állás szerint a magyar bajnok – jó eséllyel a címvédő Fradi vagy a vele lépést tartó ETO – július 21–22-én, a BL-selejtezők második körében kezdené a szereplését (így volt ez tavaly is, Robbie Keane csapata július 22-én nyert 2-1-re az örmény Noah vendégeként). Ha azonban az ukránok elénk kerülnek pontszámban, akkor már az első fordulóban játszania kéne az NB I győztesének. Ez két héttel korábbi (július 7–8-i) tétmeccset, és így persze ugyanennyivel korábban kezdődő nyári felkészülést jelentene.

A Sahtar elvehet két hetet a Fradi nyarából is

A magyar labdarúgó-élvonal idei szezonja május közepén zárul. A BL-selejtezők július eleji rajtja idején még javában tart majd a 2026-os világbajnokság: az odavágókat a vb nyolcad- és negyeddöntői között, a visszavágókat a vb-elődöntők napjain rendezik majd. A futballvilág csak ezután vonul majd nyári pihenőre, nem úgy az európai kupaselejtezők résztvevői.

A Football Meets Data felhívta a figyelmet arra, hogy a leendő magyar bajnokcsapatnak már csak az ukránok tehetnek keresztbe a Sahtar révén.

🇭🇺 Hungary ends their European season and will most likely land on 22nd place - the last one that guarantees 🔵 UCL Q2 start for league 🏆 champions.



They can still be caught by 🇺🇦 Ukraine if 🇺🇦 Shakhtar goes far in 🟢 UECL.



But as long as 🇷🇺 Russia remains suspended, 23rd… pic.twitter.com/E48TF5pxDd — Football Meets Data (@fmeetsdata) March 18, 2026

Ha a Konferencialiga-nyolcaddöntős donyeckiek tovább menetelnek, az érzékenyen érintheti a majdani magyar bajnokot. A Sahtar csütörtökön (21.00) az idegenbeli odavágón aratott 3-1-es győzelme után lengyel albérletben, Krakkóban fogadja a Lech Poznant. Az ukrán csapat negyeddöntőbeli ellenfele az AZ Alkmaar és a Sparta Praha párharcának győztese lehet.