RETRO RÁDIÓ

Milliárdokkal búcsúzott a Fradi Európától

Kiszámoltuk, mennyit keresett a Ferencváros a nemzetközi porondon. A Braga-Fradi hosszú sorozat végállomását jelentette.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.18. 19:23
fradi európa liga ferencváros bajnokok ligája

Akárcsak három éve, idén is a nyolcaddöntő jelentette a végállomást a Ferencváros számára az Európa-ligában. A Braga-Fradi meccsen a budapesti 2-0-s magyar győzelem után 4-0-s portugál siker született. A hazaiak összesítésben 4-2-vel jutottak tovább. Mindeközben azt is lehet tudni, hogy a Fradi mennyi pénzt kap az UEFA-tól az európai kupaszereplés után.

Braga-fradi
Nem volt esély a Braga-Fradi nyolcaddöntő visszavágóján Fotó: AFP

 

A Ferencváros összesen 8,55 millió eurót (3,42 milliárd forintot) keresett az Európa-ligában. A Fradi az alapszakaszban négy meccset megnyert, három döntetlent játszott. Emellett bejutott a nyolcaddöntőbe, így jött össze a bevétel. 

A Fradi eddigi keresete az El-ben

Főtábla, automatikus pénz: 4,3 millió euró (1,72 milliárd forint)
4 győzelem: 1,8 millió euró (720 millió forint)
3 döntetlen: 450 ezer euró (180 millió forint)
Továbbjutás a főtábláról: 300 ezer euró (120 millió forint)
Nyolcaddöntő: 1,7 millió euró (680 millió forint)
Összesen: 8,55 millió euró (3,42 milliárd forint)

Braga-Fradi: Ez volt a Ferencváros 18. meccse

A Fradi összesen 18 találkozót játszott idén a nemzetközi porondon. Hatot a Bajnokok Ligája selejtezőjében, nyolcat az Európa-liga alapszakaszában, négyet pedig az El egyenes kieséses szakaszában. Ezekből az FTC 10-et megnyert, 4 döntetlen mellet négyszer kapott ki.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu