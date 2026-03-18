Milliárdokkal búcsúzott a Fradi Európától

Akárcsak három éve, idén is a nyolcaddöntő jelentette a végállomást a Ferencváros számára az Európa-ligában. A Braga-Fradi meccsen a budapesti 2-0-s magyar győzelem után 4-0-s portugál siker született. A hazaiak összesítésben 4-2-vel jutottak tovább. Mindeközben azt is lehet tudni, hogy a Fradi mennyi pénzt kap az UEFA-tól az európai kupaszereplés után.

A Ferencváros összesen 8,55 millió eurót (3,42 milliárd forintot) keresett az Európa-ligában. A Fradi az alapszakaszban négy meccset megnyert, három döntetlent játszott. Emellett bejutott a nyolcaddöntőbe, így jött össze a bevétel.

A Fradi eddigi keresete az El-ben Főtábla, automatikus pénz: 4,3 millió euró (1,72 milliárd forint)

4 győzelem: 1,8 millió euró (720 millió forint)

3 döntetlen: 450 ezer euró (180 millió forint)

Továbbjutás a főtábláról: 300 ezer euró (120 millió forint)

Nyolcaddöntő: 1,7 millió euró (680 millió forint)

Összesen: 8,55 millió euró (3,42 milliárd forint)

Braga-Fradi: Ez volt a Ferencváros 18. meccse

A Fradi összesen 18 találkozót játszott idén a nemzetközi porondon. Hatot a Bajnokok Ligája selejtezőjében, nyolcat az Európa-liga alapszakaszában, négyet pedig az El egyenes kieséses szakaszában. Ezekből az FTC 10-et megnyert, 4 döntetlen mellet négyszer kapott ki.