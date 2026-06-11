Mesés kincsre bukkantak: vagyonokat érhet a földből előkerült ritka gyémántgyűrű

Élete legnagyobb felfedezését tette egy brit fémdetektoros, amikor egy évszázadokkal ezelőtt elveszett arany- és gyémántgyűrűre bukkant egy angol mezőn. A ritka ékszer a szakértők szerint a 16. század végéről vagy a 17. század elejéről származhat.

A fémdetektor jelzett, ezért a férfi kiásta az értékes leletet

Fotó: Pixabay – illusztráció!

Eredményt hozott a fémdetektor, több száz éves ékszer került elő

A különleges leletet a 42 éves Stuart Jones találta meg 2024 novemberében az angliai Wormington közelében. Stuart régóta szenvedélyesen foglalkozik fémdetektorozással, és több keresőklubnak is tagja. Elmondása szerint mindig is érdekelte a történelem és a régészet. A gyűrű a kutatás utolsó szakaszában került elő.

Amikor megtaláltam, teljesen elöntött az öröm. Nagyon boldog voltam. Körülöttem mindenki gratulált és fényképeket készített, miközben a kezemben tartottam a gyűrűt. Az egyik klubvezető azt javasolta, hogy vigyem haza az összes földet a hely környékéről abban a reményben, hogy megtalálom az elveszett gyémántot, ezért gondosan összegyűjtöttem a földet, hogy később átkutassam.

– idézte fel a pillanatot.

A felfedezés azonban nem ért véget a gyűrű megtalálásával. Az ékszer egyik gyémántja ugyanis kiesett a földből való kiemelés során, egy másik kő pedig már korábban hiányzott a foglalatból. Stuart ezért összegyűjtötte a gyűrű körüli földet, hazavitte, majd alaposan átmosta és átszitálta. Kitartása meghozta az eredményt, sikerült megtalálnia az egyik elveszett gyémántot.

A szakértők szerint az ékszer kiváló példája a 17. század eleji nemesi divatnak. Az akkori barokk stílus kedvelte a látványos, nagy méretű gyűrűket, amelyek nemcsak gazdagságot sugároztak, hanem viselőjük egyéniségét és társadalmi státuszát is kifejezték.

A történelmi jelentőségű lelet június 23-án kerül árverésre. Az aukciós ház becslése szerint a gyűrű 15 és 20 ezer font (6-8 millió forint) közötti összeget ér. A helyi szabályozás értelmében az eladásból származó bevételen Stuart Jones és a földterület tulajdonosa egyenlő arányban osztozik majd – írja a Mirror.