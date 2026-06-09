Egy különös kozmikus jel 1,4 óránként érkezik a világűr mélyéből – már tudjuk, mi okozza

A legtöbb, az űrből érkező rádiójel csupán néhány ezredmásodpercig vagy legfeljebb egy-két másodpercig tart, ezek a jelek azonban percekig, sőt akár egy órán át is fennmaradhatnak. A tudósok most úgy vélik, végre megtalálták a magyarázatot arra, mi okozza ezeket a jeleket: a „vámpírcsillagok”.

Az elmúlt két évtizedben egy különös kozmikus jel 1,4 óránként érkezett a világűr mélyéből – Fotó: AFP PHOTO NASA / AFP FILES / AFP / AFP

A világűr különös rádiójelei mögött egy vámpírcsillag állhat

A szóban forgó „vámpír” az ASKAP J1745-5051 nevű csillagrendszerben található, amely 1,116935 × 10¹⁶ mérföldre van a Földtől. A rendszer két csillagból áll: egy fehér törpéből – amely egy felfúvódott, majd önmagába összeomlott csillag visszamaradt maradványa –, valamint egy vörös törpéből, egy kicsi és halvány csillagból – írja a Metro.

Ez a fehér törpe talán nem nagyobb a Földnél, de rendkívül „éhes”. Éppen a vörös törpét falja fel, innen ered a „vámpír” elnevezés. Nemzetközi kutatók a Nature Astronomy folyóiratban megjelent tanulmányukban azt írták, hogy túl sok anyag tapad a fehér törpe felszínére, ami nóvarobbanást idéz elő, és ez áll a rádiójelek hátterében. A tanulmány vezető szerzője, Kovi Rose, a Sydney-i Egyetem Fizikai Iskolájának doktorandusza azt mondta, hogy ezt a robbanást különösen érdekessé teszi az a tény, hogy röntgensugárzást is kibocsát.

Első alkalommal sikerült pontosan meghatároznunk ezeknek a jeleknek a forrását, megerősítve, hogy egy úgynevezett kataklizmikus változócsillagról, vagyis egy anyagot befogadó fehér törpecsillagról van szó. A hosszú periódusú rádiótranziensek évek óta zavarba ejtik a csillagászokat. Mindössze körülbelül egy tucatot találtunk belőlük, és eredetük nem volt egyértelmű. Most sikerült kimutatnunk, hogy ezen tranziensek egyikének forrása egy fehér törpe, amely aktívan anyagot von el egy társcsillagtól

– mondta Rose.

Rose szerint a fehér törpe anyagot szív el vörös törpe társától. Az anyag több millió fokra hevül, és röntgensugárzást bocsát ki, ahogyan azt az ausztrál SKA Pathfinder rádióteleszkóp megfigyelései is mutatták. A rádióhullámok forrása eközben a két csillag mágneses mezejének kölcsönhatása – az a mágneses erő, amelyet a csillagokban kavargó anyag hoz létre.