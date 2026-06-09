Egy különös kozmikus jel 1,4 óránként érkezik a világűr mélyéből – már tudjuk, mi okozza
Ezek a rádióhullám-kitörések, amelyeket hosszú periódusú rádiótranzienseknek neveznek, 2005-ös felfedezésük óta fejtörést okoznak a tudósoknak. Az elmúlt két évtizedben egy különös kozmikus jel 1,4 óránként érkezett a világűr mélyéből.
A legtöbb, az űrből érkező rádiójel csupán néhány ezredmásodpercig vagy legfeljebb egy-két másodpercig tart, ezek a jelek azonban percekig, sőt akár egy órán át is fennmaradhatnak. A tudósok most úgy vélik, végre megtalálták a magyarázatot arra, mi okozza ezeket a jeleket: a „vámpírcsillagok”.
A világűr különös rádiójelei mögött egy vámpírcsillag állhat
A szóban forgó „vámpír” az ASKAP J1745-5051 nevű csillagrendszerben található, amely 1,116935 × 10¹⁶ mérföldre van a Földtől. A rendszer két csillagból áll: egy fehér törpéből – amely egy felfúvódott, majd önmagába összeomlott csillag visszamaradt maradványa –, valamint egy vörös törpéből, egy kicsi és halvány csillagból – írja a Metro.
Ez a fehér törpe talán nem nagyobb a Földnél, de rendkívül „éhes”. Éppen a vörös törpét falja fel, innen ered a „vámpír” elnevezés. Nemzetközi kutatók a Nature Astronomy folyóiratban megjelent tanulmányukban azt írták, hogy túl sok anyag tapad a fehér törpe felszínére, ami nóvarobbanást idéz elő, és ez áll a rádiójelek hátterében. A tanulmány vezető szerzője, Kovi Rose, a Sydney-i Egyetem Fizikai Iskolájának doktorandusza azt mondta, hogy ezt a robbanást különösen érdekessé teszi az a tény, hogy röntgensugárzást is kibocsát.
Első alkalommal sikerült pontosan meghatároznunk ezeknek a jeleknek a forrását, megerősítve, hogy egy úgynevezett kataklizmikus változócsillagról, vagyis egy anyagot befogadó fehér törpecsillagról van szó. A hosszú periódusú rádiótranziensek évek óta zavarba ejtik a csillagászokat. Mindössze körülbelül egy tucatot találtunk belőlük, és eredetük nem volt egyértelmű. Most sikerült kimutatnunk, hogy ezen tranziensek egyikének forrása egy fehér törpe, amely aktívan anyagot von el egy társcsillagtól
– mondta Rose.
Rose szerint a fehér törpe anyagot szív el vörös törpe társától. Az anyag több millió fokra hevül, és röntgensugárzást bocsát ki, ahogyan azt az ausztrál SKA Pathfinder rádióteleszkóp megfigyelései is mutatták. A rádióhullámok forrása eközben a két csillag mágneses mezejének kölcsönhatása – az a mágneses erő, amelyet a csillagokban kavargó anyag hoz létre.
A két csillag 1,4 óránként kerüli meg egymást egy ovális, úgynevezett elliptikus pályán, ezért időnként közelebb kerülnek egymáshoz, majd ismét eltávolodnak. Amikor közel kerülnek egymáshoz, mágneses mezeik összeütköznek, és leszakítanak részeket egymás felszínéről. Ezek a leszakadt részecskék felgyorsulnak és körbefordulnak, miközben olyan rádióhullámokat bocsátanak ki, amelyeket a szakemberek szinkrotronsugárzásnak neveznek.
A kutatásban részt nem vevő csillagász, Alfredo Carpineti a Metrónak azt mondta, hogy az eredmények nem feltétlenül magyarázzák meg az összes hosszú periódusú rádiótranziens jelenségét.
Nagyon izgalmas. Sok olyan rádiójelenség létezik az univerzumban, amely továbbra is rejtélyes, és kulcsfontosságú, hogy egy adott jelet össze tudjunk kapcsolni a forrásával ahhoz, hogy megértsük, miként jön létre. Még izgalmasabb, hogy egy olyan röntgenjelet is felfedeztek, amely kapcsolódik ehhez a rendszerhez, ugyanakkor látszólag független tőle. Rengeteg minden történik ebben a rendszerben, és az érzékszerveink számára láthatatlan fény kulcsfontosságú e rejtély megoldásához.
– mondta az Invisible Rainbows című könyv szerzője.
A tudósok eddig soha nem tudták teljes mértékben megmagyarázni, mik is valójában a hosszú periódusú rádiótranziensek. Rose csapata felfedezését a jövőbeni kutatások csillagászati Rosette-i kövének nevezte, utalva arra az egyiptomi gránittáblára, amely klasszikus görög, hieroglifikus és démotikus írást is tartalmazott.
Ahogyan a Rosette-i kő segített megfejteni az ókori nyelveket, Rose szerint ez a felfedezés is segíthet megkülönböztetni a hosszú periódusú rádiótranziensek különböző típusait. A kutatócsoport most rádió-, optikai és röntgenteleszkópok segítségével szeretné tovább vizsgálni a rendszert, hogy jobban megértsék ezeket a jeleket.
Minden új felfedezés segít összeilleszteni a nagyobb kép darabjait. Ennek az új kozmikus eseményosztálynak a megértését még csak most kezdjük
– mondta Rose.
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