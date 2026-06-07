Meglepő változások zajlanak a Napban, aggódnak a tudósok

Valami igazán figyelemre méltó dolog történik a Nappal, a tudósok ugyanis apró hanghullámok észlelésével felfedezték a naprendszerünk központi csillagának titokzatos viselkedését.

Változni kezdett a Nap, aggodalomra adhat okot (Fotó: Pexels )

2008 óta a Nap aktivitása fokozódik – mutat rá a NASA tanulmánya

A Birminghami Egyetem vezette nemzetközi kutatócsoport úttörő tanulmányt tett közzé, amelyből kiderül, hogy a Nap belső ritmusa korábban rejtett változásokat tár fel a naptevékenységben az elmúlt 40 évre visszamenőleg.

Bár számunkra a Nap a fényt és meleget adja, a NASA megerősítése szerint valójában egy dinamikus csillag, amely folyamatosan változik és energiát küld az űrbe. A Napnak vannak alacsony és magas aktivitású időszakai, 11 évente halad keresztül ezeken a fázisokon. Egy NASA-tanulmány szerint 2008 óta a Nap aktivitása fokozódik, egyre aktívabb lesz.

A fokozott naptevékenység több űridőjárási eseményt válthat ki, például napviharokat, -kitöréseket és koronakidobódásokat. A Nap tevékenységének megfigyelése lehetővé teszi számunkra a Földön, hogy felkészüljünk a napenergia és a részecskekidobódás utáni hatásokra.

A kutatók, akiknek tanulmánya a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS) című folyóiratban jelent meg 2026. május 28-án, négy évtized helioszeizmikus adatait vizsgálták meg, amelyeket hat távcső gyűjtött a világ minden tájáról. Meghallgatták a Napból kiáramló hanghullámokat, és ezáltal új ismeretek birtokába kerültek a Nap viselkedésével kapcsolatban, már ami az elmúlt időszakot tekinti.

„A Napnak megvan a maga «aktív bioritmusa» amely emelkedő és süllyedő mágneses tevékenységet hoz létre, és ez alakítja az űridőjárást. A hagyományos felszíni mérések azonban nem mutatják meg a teljes képet – nevezetesen azt, hogy a Nap egy évtizedeken át kibontakozó, eltérő működési módba léphet” - mondta a tanulmány vezető szerzője, Bill Chaplin, akinek a szavait a brit Express idézte. A kutató kiemelte:

Bizonyítékokat találtunk a naptevékenységi ciklus szisztematikus változásaira. Döntő fontosságú, hogy a mágneses aktivitás minden ciklussal egyre szorosabban korlátozódik a felszín közelében.

Ugyanakkor nem ez az egyetlen aggodalom a Nap viselkedését tekintve. A tudósok nagyfrekvenciás helioszeizmikus adatok felhasználásával azt is felfedezték, hogy a Nap jelenlegi naptevékenységi fázisa, a 25-ös ciklus, erősebb, mint amit a hagyományos felszíni mérések sugallnak.