RETRO RÁDIÓ

A tudósok már tudják, mikor ér véget az univerzum? – Félelmetesen közel van

A tudósok biztosak benne. Az univerzum hamarosan véget fog érni?

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.30. 05:30
univerzum fekete lyuk kutatás

Egy új, meghökkentő tudományos kutatás szerint az univerzum vége jóval közelebb lehet, mint azt eddig gondolták. 

Eljöhet az univerzum vége.
Eljöhet az univerzum vége
Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Lassan az univerzum is a végéhez közeledik

A tudósok eddig úgy vélték, hogy a világegyetem lassú „hőhalállal” ér majd véget, amikor minden energia eloszlik, és minden kihűl. Azonban a Donostia International Physics Center kutatói most egy egészen más forgatókönyvet vázoltak fel. Szimulációik alapján az univerzum teljes élettartama körülbelül 33,3 milliárd év lehet az ősrobbanástól számítva. Mivel a világegyetem jelenleg 13,8 millird éves, ez azt jelenti, hogy kevesebb mint 20 milliárd évünk maradt a végső összeomlásig.

A kutatók szerint az úgynevezett „Big Crunch”, azaz a Nagy Összeomlás során az univerzum jelenlegi tágulása megfordul, és minden – galaxisok, csillagok, bolygók – egyetlen pont felé kezd zuhanni. A folyamat végén az anyag összepréselődik és hatalmas fekete lyukakba olvad össze. A tanulmány szerzői szerint elképzelhető, hogy az univerzum végül egyetlen gigantikus fekete lyukká válik.

A tudósok jelenleg két fő forgatókönyvet tartanak valószínűnek: vagy az univerzum örökké tágul, míg teljesen kihűl, vagy egyszer visszafordul, és összeomlik. Hogy melyik történik meg, az nagyrészt a sötét energia viselkedésétől függ. A sötét energia az a titokzatos erő, ami az univerzum tágulását gyorsítja. Sokáig úgy gondolták, hogy ez az erő állandó, de az új megfigyelések ezt megkérdőjelezik.

A Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) által készített, 47 millió galaxist tartalmazó térkép azt sugallja, hogy a sötét energia időben változhat. Ez pedig azt jelenti, hogy a világegyetem tágulása lelassulhat, sőt akár vissza is fordulhat. A kutatók egy úgynevezett axion sötétenergia-modellt alkalmaztak, amely szerint a sötét energia egy különleges, nagyon könnyű részecsketípusból és a téridő szerkezetébe épült kozmológiai állandóból áll. E modell alapján az univerzum egy ponton elér egy maximális méretet, majd a kölcsönhatások hatására visszahúzódik, és elkezd összeomlani

A kutatás vezető szerzője, Dr. Hoang Nhan Luu szerint az összeomlás során az anyag végül egyetlen hatalmas fekete lyukba rendeződhet, amely „elrejti” az összeomlás szingularitását. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák: az eredmények még nem véglegesek. A DESI legfrissebb adatait még elemezni kell és további megfigyelések szükségesek ahhoz, hogy megerősítsék, valóban változik-e a sötét energia. A következő években pontosabb adatok segíthetnek eldönteni, hogy ez az új modell helytálló-e és valóban közelebb van-e az univerzum vége, mint azt eddig gondoltuk, derül ki a Daily Mail cikkéből.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu