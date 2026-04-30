A tudósok már tudják, mikor ér véget az univerzum? – Félelmetesen közel van

Egy új, meghökkentő tudományos kutatás szerint az univerzum vége jóval közelebb lehet, mint azt eddig gondolták.

Eljöhet az univerzum vége

A tudósok eddig úgy vélték, hogy a világegyetem lassú „hőhalállal” ér majd véget, amikor minden energia eloszlik, és minden kihűl. Azonban a Donostia International Physics Center kutatói most egy egészen más forgatókönyvet vázoltak fel. Szimulációik alapján az univerzum teljes élettartama körülbelül 33,3 milliárd év lehet az ősrobbanástól számítva. Mivel a világegyetem jelenleg 13,8 millird éves, ez azt jelenti, hogy kevesebb mint 20 milliárd évünk maradt a végső összeomlásig.

A kutatók szerint az úgynevezett „Big Crunch”, azaz a Nagy Összeomlás során az univerzum jelenlegi tágulása megfordul, és minden – galaxisok, csillagok, bolygók – egyetlen pont felé kezd zuhanni. A folyamat végén az anyag összepréselődik és hatalmas fekete lyukakba olvad össze. A tanulmány szerzői szerint elképzelhető, hogy az univerzum végül egyetlen gigantikus fekete lyukká válik.

A tudósok jelenleg két fő forgatókönyvet tartanak valószínűnek: vagy az univerzum örökké tágul, míg teljesen kihűl, vagy egyszer visszafordul, és összeomlik. Hogy melyik történik meg, az nagyrészt a sötét energia viselkedésétől függ. A sötét energia az a titokzatos erő, ami az univerzum tágulását gyorsítja. Sokáig úgy gondolták, hogy ez az erő állandó, de az új megfigyelések ezt megkérdőjelezik.

A Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) által készített, 47 millió galaxist tartalmazó térkép azt sugallja, hogy a sötét energia időben változhat. Ez pedig azt jelenti, hogy a világegyetem tágulása lelassulhat, sőt akár vissza is fordulhat. A kutatók egy úgynevezett axion sötétenergia-modellt alkalmaztak, amely szerint a sötét energia egy különleges, nagyon könnyű részecsketípusból és a téridő szerkezetébe épült kozmológiai állandóból áll. E modell alapján az univerzum egy ponton elér egy maximális méretet, majd a kölcsönhatások hatására visszahúzódik, és elkezd összeomlani