36 éve figyeli az univerzumot: 10 elképesztő felfedezés, amit a Hubble űrtávcsőnek köszönhetünk – Galéria

1990. április 25-én állt pályára a legendás Hubble űrtávcső, ami azóta alapjaiban változtatta meg az univerzumról alkotott képünket. A Föld körül keringő teleszkóp nemcsak lélegzetelállító képeket készít, hanem olyan tudományos áttörésekhez is hozzájárult, amelyek nélkül ma sokkal kevesebbet tudnánk a kozmoszról.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.25. 14:00
A Hubble űrtávcső nevét az amerikai csillagászról, Edwin Hubble-ről kapta, aki bizonyította, hogy a világegyetem nem statikus, hanem tágul. A több mint 13 méter hosszú, 11 tonnás szerkezet egy 2,4 méter átmérőjű tükörrel figyeli az univerzumot. 

Hubble űrtávcső / Ez a NASA által február 19-én közzétett fotó a Hubble űrteleszkópot ábrázolja, amint megkezdi a leválást a Discovery űrsiklóról. A Discovery legénysége öt űrsétát hajtott végre a Hubble űrteleszkóp kiszolgálása érdekében.
Ez a NASA által közzétett fotó a Hubble űrteleszkópot ábrázolja (Fotó: AFP / AFP)

A Hubble űrtávcső első képe a 1990. május 20-án készült

A Hubble űrtávcső legelső, a Földre visszaküldött felvétele az úgynevezett „first light” volt: egy csillagmező részlete, az NGC 3532 nyílthalmaz környékéről, a Carina csillagkép területén. A felvétel 1990. május 20-án készült. S bár nem egy látványos ködöt vagy galaxist ábrázolt, jól megmutatta, hogy az űrtávcső mennyivel élesebb képet ad, mint a földi teleszkópok. 

Az első igazán világhírű, azóta ikonikus Hubble-felvétel azonban csak néhány évvel később született meg. 

1995-ben készült el a „Teremtés oszlopai” című kép a Sas-köd belsejében. A felvételen hatalmas gáz- és poroszlopok láthatók, amelyek valójában csillagkeletkezési területek, ahol új csillagok születnek. Az egyik ilyen oszlop körülbelül négy fényév magas, és a kép máig a Hubble egyik legismertebb és leggyakrabban idézett felvétele. 

HubbleA NASA/ESA Hubble űrtávcső által 2015. január 6-án kiadott kiadványon a teleszkóp egyik legikonikusabb és legnépszerűbb felvételének újragondolását láthatjuk: a Sas-köd Teremtés Oszlopait. Ez a kép a látható fényben látható oszlopokat mutatja, megörökítve a gázfelhők sokszínű ragyogását, a sötét kozmikus por vékony szálait és a köd híres oszlopainak rozsdaszínű elefántormányait. Az oszlopokban lévő port és gázt a fiatal csillagok intenzív sugárzása perzseli, és a közeli hatalmas csillagok erős szelei erodálják. Ezek az új képek jobb kontrasztot és tisztább képet adnak a csillagászoknak, hogy tanulmányozhassák, hogyan változik az oszlopok szerkezete az idő múlásával.
Ezen a Hubble űrtávcső által készített felvételen a Sas-köd Teremtés Oszlopait láthatjuk (Fotó: AFP PHOTO / NASA, ESA/Hubble and the Hubble Heritage Team / AFP)

 

Íme 10 jelentős felfedezés, amely a Hubble űrtávcső nevéhez kötődik 

  1. Kiderült, hogy gyorsulva tágul a világegyetem 
    Mérései bizonyítékot adtak arra, hogy a kozmosz nem lassul, hanem az úgynevezett sötét energia miatt egyre gyorsabban tágul. 
  2. Pontosabb lett a világegyetem kora 
    A Hubble segített meghatározni az univerzum korát, amely ma körülbelül 13,8 milliárd év. 
  3. „Visszanézett” a kozmosz múltjába 
    Több ezer addig ismeretlen galaxist tárt fel egy parányi égterületen, megmutatva a galaxisok korai fejlődését. 
  4. Megerősítette a szupernagy tömegű fekete lyukak létezését 
    Megfigyelései alapján bizonyossá vált, hogy szinte minden nagy galaxis központjában egy hatalmas fekete lyuk található. 
  5. Láthatóvá tette a sötét anyag hatását 
    A Hubble segítségével elkészült az első háromdimenziós térkép a sötét anyag eloszlásáról. 
  6. Megmutatta, hogyan születnek a bolygók 
    Az Orion-köd belsejében a Hubble feloldotta az úgynevezett protoplanetáris korongokat. Azokat az anyagfelhőket, amelyekből bolygók alakulnak ki. 
  7. Új korszakot nyitott az exobolygók kutatásában 
    A Hubble volt az első, amely kimutatta egy Naprendszeren kívüli bolygó légkörének kémiai összetételét, például vízgőzt a K2-18 b légkörében. 
  8. Elkészítette egy másik csillag felszínének első képét 
    A vörös szuperóriás Betelgeuse felszínéről készült felvétel áttörést jelentett a csillagok szerkezetének megértésében. 
  9. Oxigént talált egy idegen hold körül 
    A Hubble kimutatta, hogy az Europa rendkívül vékony oxigénlégkörrel rendelkezik, ami a kutatások számára is fontos felfedezés volt. 
  10. Megfigyelte egy üstökös becsapódását 
    A Shoemaker–Levy 9 üstökös Jupiterbe csapódását a Hubble részletesen dokumentálta. 

Mit tud többet a James Webb? 

A Hubble örökébe részben a modern James Webb űrtávcső lépett, amely nagyobb tükörrel és érzékenyebb műszerekkel dolgozik. Míg a Hubble főként az ultraibolya és a látható fény tartományában figyel, addig a James Webb az infravörös tartományban képes vizsgálódni, így még távolabbi és halványabb objektumokat is észlel. 

Íme pár festői kép az univerzumról 

A Hubble 36 éves működése során ikonikus és szinte festményszerű felvételek ezreit készítette el. Ezek nemcsak tudományos szempontból értékesek, hanem vizuálisan is lenyűgözőek. A most készült galériánkban a Hubble leglátványosabb fényképeit mutatjuk be. A felvételek azt bizonyítják, hogy az univerzum nemcsak hatalmas, hanem elképesztően szép is – s valószínűleg még rengeteg titkot rejt. 

