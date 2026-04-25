36 éve figyeli az univerzumot: 10 elképesztő felfedezés, amit a Hubble űrtávcsőnek köszönhetünk – Galéria
1990. április 25-én állt pályára a legendás Hubble űrtávcső, ami azóta alapjaiban változtatta meg az univerzumról alkotott képünket. A Föld körül keringő teleszkóp nemcsak lélegzetelállító képeket készít, hanem olyan tudományos áttörésekhez is hozzájárult, amelyek nélkül ma sokkal kevesebbet tudnánk a kozmoszról.
A Hubble űrtávcső nevét az amerikai csillagászról, Edwin Hubble-ről kapta, aki bizonyította, hogy a világegyetem nem statikus, hanem tágul. A több mint 13 méter hosszú, 11 tonnás szerkezet egy 2,4 méter átmérőjű tükörrel figyeli az univerzumot.
A Hubble űrtávcső első képe a 1990. május 20-án készült
A Hubble űrtávcső legelső, a Földre visszaküldött felvétele az úgynevezett „first light” volt: egy csillagmező részlete, az NGC 3532 nyílthalmaz környékéről, a Carina csillagkép területén. A felvétel 1990. május 20-án készült. S bár nem egy látványos ködöt vagy galaxist ábrázolt, jól megmutatta, hogy az űrtávcső mennyivel élesebb képet ad, mint a földi teleszkópok.
Az első igazán világhírű, azóta ikonikus Hubble-felvétel azonban csak néhány évvel később született meg.
1995-ben készült el a „Teremtés oszlopai” című kép a Sas-köd belsejében. A felvételen hatalmas gáz- és poroszlopok láthatók, amelyek valójában csillagkeletkezési területek, ahol új csillagok születnek. Az egyik ilyen oszlop körülbelül négy fényév magas, és a kép máig a Hubble egyik legismertebb és leggyakrabban idézett felvétele.
Íme 10 jelentős felfedezés, amely a Hubble űrtávcső nevéhez kötődik
- Kiderült, hogy gyorsulva tágul a világegyetem
Mérései bizonyítékot adtak arra, hogy a kozmosz nem lassul, hanem az úgynevezett sötét energia miatt egyre gyorsabban tágul.
- Pontosabb lett a világegyetem kora
A Hubble segített meghatározni az univerzum korát, amely ma körülbelül 13,8 milliárd év.
- „Visszanézett” a kozmosz múltjába
Több ezer addig ismeretlen galaxist tárt fel egy parányi égterületen, megmutatva a galaxisok korai fejlődését.
- Megerősítette a szupernagy tömegű fekete lyukak létezését
Megfigyelései alapján bizonyossá vált, hogy szinte minden nagy galaxis központjában egy hatalmas fekete lyuk található.
- Láthatóvá tette a sötét anyag hatását
A Hubble segítségével elkészült az első háromdimenziós térkép a sötét anyag eloszlásáról.
- Megmutatta, hogyan születnek a bolygók
Az Orion-köd belsejében a Hubble feloldotta az úgynevezett protoplanetáris korongokat. Azokat az anyagfelhőket, amelyekből bolygók alakulnak ki.
- Új korszakot nyitott az exobolygók kutatásában
A Hubble volt az első, amely kimutatta egy Naprendszeren kívüli bolygó légkörének kémiai összetételét, például vízgőzt a K2-18 b légkörében.
- Elkészítette egy másik csillag felszínének első képét
A vörös szuperóriás Betelgeuse felszínéről készült felvétel áttörést jelentett a csillagok szerkezetének megértésében.
- Oxigént talált egy idegen hold körül
A Hubble kimutatta, hogy az Europa rendkívül vékony oxigénlégkörrel rendelkezik, ami a kutatások számára is fontos felfedezés volt.
- Megfigyelte egy üstökös becsapódását
A Shoemaker–Levy 9 üstökös Jupiterbe csapódását a Hubble részletesen dokumentálta.
Mit tud többet a James Webb?
A Hubble örökébe részben a modern James Webb űrtávcső lépett, amely nagyobb tükörrel és érzékenyebb műszerekkel dolgozik. Míg a Hubble főként az ultraibolya és a látható fény tartományában figyel, addig a James Webb az infravörös tartományban képes vizsgálódni, így még távolabbi és halványabb objektumokat is észlel.
Íme pár festői kép az univerzumról
A Hubble 36 éves működése során ikonikus és szinte festményszerű felvételek ezreit készítette el. Ezek nemcsak tudományos szempontból értékesek, hanem vizuálisan is lenyűgözőek. A most készült galériánkban a Hubble leglátványosabb fényképeit mutatjuk be. A felvételek azt bizonyítják, hogy az univerzum nemcsak hatalmas, hanem elképesztően szép is – s valószínűleg még rengeteg titkot rejt.
