36 éve figyeli az univerzumot: 10 elképesztő felfedezés, amit a Hubble űrtávcsőnek köszönhetünk – Galéria

A Hubble űrtávcső nevét az amerikai csillagászról, Edwin Hubble-ről kapta, aki bizonyította, hogy a világegyetem nem statikus, hanem tágul. A több mint 13 méter hosszú, 11 tonnás szerkezet egy 2,4 méter átmérőjű tükörrel figyeli az univerzumot.

Ez a NASA által közzétett fotó a Hubble űrteleszkópot ábrázolja (Fotó: AFP / AFP)

A Hubble űrtávcső első képe a 1990. május 20-án készült

A Hubble űrtávcső legelső, a Földre visszaküldött felvétele az úgynevezett „first light” volt: egy csillagmező részlete, az NGC 3532 nyílthalmaz környékéről, a Carina csillagkép területén. A felvétel 1990. május 20-án készült. S bár nem egy látványos ködöt vagy galaxist ábrázolt, jól megmutatta, hogy az űrtávcső mennyivel élesebb képet ad, mint a földi teleszkópok.

Az első igazán világhírű, azóta ikonikus Hubble-felvétel azonban csak néhány évvel később született meg.

1995-ben készült el a „Teremtés oszlopai” című kép a Sas-köd belsejében. A felvételen hatalmas gáz- és poroszlopok láthatók, amelyek valójában csillagkeletkezési területek, ahol új csillagok születnek. Az egyik ilyen oszlop körülbelül négy fényév magas, és a kép máig a Hubble egyik legismertebb és leggyakrabban idézett felvétele.