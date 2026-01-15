Hamarosan a Földre zuhanhat a Hubble űrteleszkóp - katasztrófától tartanak a tudósok

Az 1990-ben fellőtt eszköz már rengeteg ismerettel gazdagított bennünket: megerősítette a fekete lyukak létezését a galaxisok középpontjában, és felfedezte a Plútó holdjait, a Nixet és a Hydrát is. Az elmúlt 35 év során a Hubble több mint 1,3 millió megfigyelést végzett, miközben alacsony Föld körüli pályán haladt. Bár a teleszkóp továbbra is értékes tudományos adatokat szolgáltat a NASA számára, a Hubble Űrteleszkóp képességei már nem egészen olyanok, mint régen: egyes alkatrészei az évek során elhasználódtak.

A Hubble Űrteleszkóp 2033-ban visszazuhanhat a Földre Fotó: fotograzia

Új adatok szerint hamarosan elérheti a Földet a Hubble Űrteleszkóp

Mindazonáltal egy nagyon is valós probléma fenyegeti a teleszkópot: ha a tudósok nem lépnek időben, akár hamarosan egyenesen visszazuhanhat a Földre. A Hubble jelenlegi legnagyobb akadálya a gravitáció, mivel a légköri fékeződés folyamatosan egyre lejjebb húzza a készüléket bolygónk felé. Bár a NASA tudósai több alkalommal is közbeléptek, hogy visszalökjék a teleszkópot az eredeti alacsony Föld körüli pályájára, ezt korábban az oda látogató űrhajósok segítségével tették meg a Space Shuttle űrrepülőgépek használatával, amelyeket 2009-ben vontak ki a forgalomból.

Az eredeti terv az volt, hogy a Space Shuttle segítségével hozzák vissza a Hubble-t, amikor eléri élettartama végét, azonban egy senki által előre nem látott fordulat következtében a teleszkóp túlélte a Space Shuttle-programot.

2022-ben a SpaceX megvizsgálta egy olyan küldetés lehetőségét, amelynek célja az lett volna, hogy újra finoman korrigálják a teleszkóp pályáját, és biztonságosabb helyzetbe hozzák, de a terv végül nem valósult meg. Most azonban az Amerikai Csillagászati Társaság új adatai arra utalnak, hogy a Hubble akár már 2033-ban visszazuhanhat a Földre, sőt, még annak is egy a tízhez az esélye, hogy már 2029-re elég a légkörben - számolt be róla a Ladbible.

A tanulmány eredményei szerint a névleges, előrejelzett naptevékenység és az átlagosan becsült felületi méret mellett a Hubble Űrteleszkóp várhatóan 2033-ban lép be a Föld sűrű légkörébe, és a törmelék becsapódási sávja hozzávetőlegesen 350 kilométertől 800 kilométerig terjedhet a felszínen, a pálya mentén

- áll a pályasüllyedést vizsgáló tanulmányban.