RETRO RÁDIÓ

Hamarosan a Földre zuhanhat a Hubble űrteleszkóp - katasztrófától tartanak a tudósok

Az egyik legmegbízhatóbb eszközünk volt arra, hogy a bolygónkon túli világot kutassuk. Ma azonban a Hubble Űrteleszkóp képességei már nem egészen olyanok, mint régen.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.15. 09:00
föld űrteleszkóp nasa hubble űrteleszkóp

Az 1990-ben fellőtt eszköz már rengeteg ismerettel gazdagított bennünket: megerősítette a fekete lyukak létezését a galaxisok középpontjában, és felfedezte a Plútó holdjait, a Nixet és a Hydrát is. Az elmúlt 35 év során a Hubble több mint 1,3 millió megfigyelést végzett, miközben alacsony Föld körüli pályán haladt. Bár a teleszkóp továbbra is értékes tudományos adatokat szolgáltat a NASA számára, a Hubble Űrteleszkóp képességei már nem egészen olyanok, mint régen: egyes alkatrészei az évek során elhasználódtak. 

A Hubble Űrteleszkóp 2033-ban visszazuhanhat a Földre
A Hubble Űrteleszkóp 2033-ban visszazuhanhat a Földre Fotó: fotograzia

Új adatok szerint hamarosan elérheti a Földet a Hubble Űrteleszkóp

Mindazonáltal egy nagyon is valós probléma fenyegeti a teleszkópot: ha a tudósok nem lépnek időben, akár hamarosan egyenesen visszazuhanhat a Földre. A Hubble jelenlegi legnagyobb akadálya a gravitáció, mivel a légköri fékeződés folyamatosan egyre lejjebb húzza a készüléket bolygónk felé. Bár a NASA tudósai több alkalommal is közbeléptek, hogy visszalökjék a teleszkópot az eredeti alacsony Föld körüli pályájára, ezt korábban az oda látogató űrhajósok segítségével tették meg a Space Shuttle űrrepülőgépek használatával, amelyeket 2009-ben vontak ki a forgalomból.

Az eredeti terv az volt, hogy a Space Shuttle segítségével hozzák vissza a Hubble-t, amikor eléri élettartama végét, azonban egy senki által előre nem látott fordulat következtében a teleszkóp túlélte a Space Shuttle-programot.

2022-ben a SpaceX megvizsgálta egy olyan küldetés lehetőségét, amelynek célja az lett volna, hogy újra finoman korrigálják a teleszkóp pályáját, és biztonságosabb helyzetbe hozzák, de a terv végül nem valósult meg. Most azonban az Amerikai Csillagászati Társaság új adatai arra utalnak, hogy a Hubble akár már 2033-ban visszazuhanhat a Földre, sőt, még annak is egy a tízhez az esélye, hogy már 2029-re elég a légkörben - számolt be róla a Ladbible.

A tanulmány eredményei szerint a névleges, előrejelzett naptevékenység és az átlagosan becsült felületi méret mellett a Hubble Űrteleszkóp várhatóan 2033-ban lép be a Föld sűrű légkörébe, és a törmelék becsapódási sávja hozzávetőlegesen 350 kilométertől 800 kilométerig terjedhet a felszínen, a pálya mentén

- áll a pályasüllyedést vizsgáló tanulmányban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu