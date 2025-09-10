Megmagyarázhatatlan módon változik a rejtélyes csillagközi objektum, miközben közeledik a Földhöz

A Naprendszerünkön átszáguldó titokzatos csillagközi objektumról készült legújabb felvételek ismét felborzolták a kedélyeket, ugyanis színt és alakot is váltott.

Újabb szokatlan dolgok történtek a közeledő csillagközi objektummal. (Képünk illusztráció) Fotó: Triff / Shutterstock

Egy osztrák csillagászcsapat szeptember 7-én rögzítette az objektumot, amely 3I/ATLAS néven lett ismert, és megállapították, hogy egykori vöröses ragyogása mostanra zölddé változott. Ezek a változások csak tovább mélyítették a rejtélyt, ugyanis a jelenlegi üstökösmodellek nem adnak rájuk teljes körű magyarázatot.

A teljes holdfogyatkozás idején Namíbia sötét égboltja alatt készítettünk részletes felvételt a 3I/ATLAS üstökösről... A kék, zöld és vörös fényben készült több expozíció kombinálásával egyértelműen láthattuk az üstökös gázban gazdag kómáját.

- osztotta meg Michael Jäger csillagász képeit.

Az ATLAS távcső csapata által ezen a héten közzétett adatok azt is kimutatták, hogy a 3I/ATLAS körüli fényfelhő gyorsabban nőtt, amikor az objektum távol volt a Naptól, és lelassult, amikor közeledett hozzá. A csapat szerint ez azért történt, mert az objektum a felszínéről visszaverődő vörös por szórásáról áttért a kis, fényes, jeges részecskék kibocsátására, amely a körülötte lévő plazmafelhőt fényesebbé tette.

Avi Loeb, a Harvard fizikusa a legutóbbi blogbejegyzésében osztotta meg az osztrák csapat fejleményeit, és azt sugallta, hogy a vörösből zöldeskékbe történő átalakulás a cián termelésének meredek növekedésének köszönhető. Ezt az augusztus 25-én a Very Large Telescope, magyarul Nagyon Nagy Teleszkóp is megerősítette, amely kimutatta, hogy a 3I/ATLAS másodpercenként 20 gramm ciánt bocsát ki.

A fizikus korábban azt is felvetette, hogy a csillagközi objektum akár idegen szonda is lehet, méretére, extrém fényerejére és hiányzó csóvájára hivatkozva. Az osztrák csillagászok azonban jelezték, hogy az adataikban a kóma (ködszerű gázfelhő) egyértelműen látható volt.

A Hubble űrteleszkóp által dokumentált csóva alig növekedett, és csak kissé lett fényesebb.

- mondta Jäger a Daily Mail-nek.

Szeptember elején az objektum elérte azt a határt, ahol a gázban gazdag üstökösök elkezdenek aktívvá válni. Augusztus 28-án láttuk, hogy a csóva fényesedik. Néhány nappal később pedig a gázkóma kialakulásának kezdetét figyeltük meg a kék szűrővel készült felvételeken. A szeptember 7-i teljes holdfogyatkozás alatt készült mélyebb képek már kékeszöld kómát és csóvát is mutattak. Mindez magyarázható egy üstökös fejlődésével.

- tette hozzá.