"Miért pont ide küldték?" - Rejtélyes földönkívüli űrhajó száguldhat az űrben

A James Webb Űrteleszkóp kimutatta, hogy a 3I/ATLAS 209 000 km/órás sebességgel száguldva gázokat bocsát ki, amelyekben rekord magas a szén-dioxid aránya a vízhez képest.

Földönkívüli űrhajó is lehet az újonnan felfedezett test / Képünk illusztráció: Unsplash

Földönkívüliek űrhajója lehet a különös objektum

A titokzatos objektum, amelyről a szakértők úgy vélik, akár földönkívüli technológia is lehet, olyan erős belső maggal rendelkezik, amilyenhez foghatót eddig még nem ismertünk. Bár a kutatók szerint a mérete inkább 5,5 kilométer, mint az eredetileg becsült 19 kilométer, még így is a legnagyobb csillagközi objektum, amit valaha észleltek.

Az eddigi eredmények újabb találgatásokat indítottak el arról, hogy talán több is lehet, mint egy üstökös. Az elméleti fizikus Avi Loeb figyelmeztetett, hogy akár földönkívüli eredetű tárgy is lehet, amely első kapcsolatfelvétel előtt áll.

A professzor így fogalmazott:

„Nehéz elképzelni egy természetes folyamatot, amely 60 km/s sebességgel az inner Naprendszer felé lökne egy objektumot. Az alternatíva az, hogy az objektum valamilyen technológiai tervezés eredményeként célozta meg a Naprendszer belső részét.”

A NASA előrejelzése szerint októberben közelíti meg legjobban a Napot, ekkor 210 millió kilométerre lesz tőle, és a Mars pályáján belül halad át. A Földet nagyjából 240 millió kilométeres távolságból kerüli el - írja a Daily Star.

Loeb professzor hangsúlyozta:

„Nem arról van szó, hogy ezek minden irányban véletlenszerűen sodródnak. Ez az objektum célzottan a belső Naprendszer felé tartott. A kérdés az: miért pont ide küldték?”

Loeb szerint az emberiségnek tervekkel kell készülnie arra az esetre, ha kiderülne, hogy nem egy közönséges üstökösről van szó:

„Egy találkozás egy csillagközi földönkívüli technológiával olyan, mint egy vakrandi csillagászati méretekben. Nem tudhatjuk, mivel találkozunk, hiszen képzeletünk csak a földi tapasztalatokra korlátozódik.”

David Jewitt, a UCLA amerikai csillagásza szerint továbbra is biztos benne, hogy az objektum egy üstökös.