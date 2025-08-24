Kiderült az igazság az 1995-ös UFO boncolásról!

1995-ben a világot megdöbbentette egy 18 perces, szemcsés felvétel, amelyen úgy tűnt, hogy védőruhába öltözött tudósok boncolnak egy idegen holttestét. Akkor azt állították, hogy a földönkívülit 1947-ben az amerikai Új-Mexikóban, Roswell közelében található, állítólagos UFO-baleset helyszínén találták. A felvétel szenzációt keltett, és megdöbbentette a filmszakértőket, a katonai elemzőket és még a titkosszolgálatot is.

2006-ban a film készítői beismerték, hogy a film hamisítvány, és bevallották, hogy egy észak-londoni, Camdenben található nappaliban épített díszletben forgatták. Az idegen testek üreges gipszöntvények voltak, amelyeket belsőséggel, juhagyvelővel és málna lekvárral töltöttek meg. De a brit filmrendező John Dower, aki egy új dokumentumfilm-sorozatot készített a csalásról, nemrég azt mondta: nyomozása szerint a film valódi felvételeken alapulhatott. Elmondta, hogy a hamis boncolás felvétele mögött álló csapat ragaszkodott ahhoz, hogy ez egy valódi, az amerikai hadsereg által rögzített film alapján készült, ami egy a valóságnál is furcsább dokumentumfilm-sorozat volt.

John, aki a My Scientology Movie és a BAFTA-díjas Lockerbie című filmeket rendezte, azt mondta: „Több mint egy évtizeddel azután, hogy a 90-es évek közepén megjelent az idegen boncolásról készült hátborzongató fekete-fehér felvételről kiderült, hogy nem a new-mexikói Roswell sivatagában, hanem egy kis lakásban, London északi részén, Camdenben forgatták. Mivel készítői „restaurálásnak” nevezték, még mindig lehetséges, hogy egy létező háború utáni film eredeti képkockáin alapul. Életem során már rendeztem néhány őrült dokumentumfilmet, de még soha nem volt olyan, amelyben ennyire nehéz lenne megkülönböztetni a valóságot a fikciótól.”