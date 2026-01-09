„Washingtonból, szeretettel!” - nem akárkitől kapott levelet Orbán Viktor
Friss bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán a kormányfő.
Orbán Viktor péntek reggel egy friss posztot tett ki a Facebook-oldalára, amiből kiderül, hogy a kormányfő egy különleges levelet kapott.
Orbán Viktor: Washingtonból, szeretettel!
A miniszterelnök nem mástól, mint Donald Trumptól kapott levelet. Orbán Viktor az üzenet tartalmát is megmutatta.
Washingtonból, szeretettel!
- olvasható a miniszterelnök közösségi oldalán közzétett bejegyzésében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre