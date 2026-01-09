RETRO RÁDIÓ

„Washingtonból, szeretettel!” - nem akárkitől kapott levelet Orbán Viktor

Friss bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán a kormányfő.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.09. 07:17
levél Donald Trump Washington Orbán Viktor üzenet

Orbán Viktor péntek reggel egy friss posztot tett ki a Facebook-oldalára, amiből kiderül, hogy a kormányfő egy különleges levelet kapott.

Orbán-Trump találkozó eredményei
Donald Trump Orbán Viktornak küldött levelet Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos /  MTI

Orbán Viktor: Washingtonból, szeretettel!

A miniszterelnök nem mástól, mint Donald Trumptól kapott levelet. Orbán Viktor az üzenet tartalmát is megmutatta.

Washingtonból, szeretettel!

- olvasható a miniszterelnök közösségi oldalán közzétett bejegyzésében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu