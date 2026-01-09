„Washingtonból, szeretettel!” - nem akárkitől kapott levelet Orbán Viktor

Orbán Viktor péntek reggel egy friss posztot tett ki a Facebook-oldalára, amiből kiderül, hogy a kormányfő egy különleges levelet kapott.

Donald Trump Orbán Viktornak küldött levelet Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

Orbán Viktor: Washingtonból, szeretettel!

A miniszterelnök nem mástól, mint Donald Trumptól kapott levelet. Orbán Viktor az üzenet tartalmát is megmutatta.

Washingtonból, szeretettel!

- olvasható a miniszterelnök közösségi oldalán közzétett bejegyzésében.