Orbán Viktor: Köszönet a hóhelyzetben dolgozók eddigi munkájáért!

Egyúttal egy fontos dologra is figyelmeztetett a kormányfő. Orbán Viktor üzent mindenkinek: Vigyázzunk egymásra!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.08. 15:35
Módosítva: 2026.01.08. 16:34
Az utóbbi napokban hatalmas mennyiségű hó zúdult az országra. A hirtelen beköszöntött havazásra a magyar kormány azonnali lépésekkel reagált. Munkába állt az operatív törzs, és senkit nem hagynak segítség nélkül.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor köszönetet mondott a hóhelyzetben dolgozók eddigi munkájáért – Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor figyelmeztetett: Nincs még vége!

A miniszterelnök most egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Ebben köszönetet mondott a hóhelyzetben dolgozók eddigi munkájáért. Egyúttal figyelmeztetett arra, hogy a java még csak most jön, hiszen a következő napokban is lehet számítani hófúvásra, ónos esőre.

Köszönet a hóhelyzetben dolgozók eddigi munkájáért! Nincs még vége! A következő napokban is lehet számítani hófúvásra, ónos esőre. Vigyázzunk egymásra!

– írta a posztjában Orbán Viktor, aki több látványos fotót is megosztott azokról, akik kint az utcán a védekezésben segítenek.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
