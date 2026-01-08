Orbán Viktor: Köszönet a hóhelyzetben dolgozók eddigi munkájáért!

Az utóbbi napokban hatalmas mennyiségű hó zúdult az országra. A hirtelen beköszöntött havazásra a magyar kormány azonnali lépésekkel reagált. Munkába állt az operatív törzs, és senkit nem hagynak segítség nélkül.

Orbán Viktor köszönetet mondott a hóhelyzetben dolgozók eddigi munkájáért – Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor figyelmeztetett: Nincs még vége!

A miniszterelnök most egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Ebben köszönetet mondott a hóhelyzetben dolgozók eddigi munkájáért. Egyúttal figyelmeztetett arra, hogy a java még csak most jön, hiszen a következő napokban is lehet számítani hófúvásra, ónos esőre.

Köszönet a hóhelyzetben dolgozók eddigi munkájáért! Nincs még vége! A következő napokban is lehet számítani hófúvásra, ónos esőre. Vigyázzunk egymásra!

– írta a posztjában Orbán Viktor, aki több látványos fotót is megosztott azokról, akik kint az utcán a védekezésben segítenek.