Orbán Viktor: Köszönet a hóhelyzetben dolgozók eddigi munkájáért!
Egyúttal egy fontos dologra is figyelmeztetett a kormányfő. Orbán Viktor üzent mindenkinek: Vigyázzunk egymásra!
Az utóbbi napokban hatalmas mennyiségű hó zúdult az országra. A hirtelen beköszöntött havazásra a magyar kormány azonnali lépésekkel reagált. Munkába állt az operatív törzs, és senkit nem hagynak segítség nélkül.
Orbán Viktor figyelmeztetett: Nincs még vége!
A miniszterelnök most egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Ebben köszönetet mondott a hóhelyzetben dolgozók eddigi munkájáért. Egyúttal figyelmeztetett arra, hogy a java még csak most jön, hiszen a következő napokban is lehet számítani hófúvásra, ónos esőre.
Köszönet a hóhelyzetben dolgozók eddigi munkájáért! Nincs még vége! A következő napokban is lehet számítani hófúvásra, ónos esőre. Vigyázzunk egymásra!
– írta a posztjában Orbán Viktor, aki több látványos fotót is megosztott azokról, akik kint az utcán a védekezésben segítenek.
