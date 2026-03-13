Sokkal idősebbek lehetnek a gízai piramisok, mint hittük

Amennyiben sikerül bizonyítania állításait a szélesebb régésztársadalom előtt, az alapjaiban változtatná meg mindazt, amit az ókori Egyiptomról tudunk. Egyelőre azonban úgy tűnik, a többi kutató marad a hagyományosabb módszereknél, például a történelmi szövegeknél, amikor a piramisok kormeghatározásáról van szó