„Veszélyben a gyerekeink jövője?” – a sportvilág krémje a Szabadság téren állt ki a magyar sport jövője mellett

Összefogott a magyar sportvilág: alig néhány nap alatt több mint 10 ezren írták alá azt a petíciót, amely a hazai sport jövőjét hivatott megvédeni. A több, mint 10 ezer aláírás a sportpetíció kezdeményezői szerint komoly mérföldkő, az aláírók pedig azt üzenik: nem hagyják, hogy közéleti és politikai csatározások áldozatává váljanak a sportoló gyerekek és a megújult pályák.

