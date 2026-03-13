„Veszélyben a gyerekeink jövője?” – a sportvilág krémje a Szabadság téren állt ki a magyar sport jövője mellett

Összefogott a magyar sportvilág: alig néhány nap alatt több mint 10 ezren írták alá azt a petíciót, amely a hazai sport jövőjét hivatott megvédeni. A több, mint 10 ezer aláírás a sportpetíció kezdeményezői szerint komoly mérföldkő, az aláírók pedig azt üzenik: nem hagyják, hogy közéleti és politikai csatározások áldozatává váljanak a sportoló gyerekek és a megújult pályák.