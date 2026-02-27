Nyitrai Zsolt: A magyar sport ügye nem lehet vita tárgya
A magyar sport stratégiai nemzeti ügy.
A magyar sport ügye nem lehet vita tárgya.
Az elmúlt években sportolóink fantasztikus sikereket értek el. Ezek az eredmények mögött tudatos építkezés, stabil támogatási rendszer és kiszámítható háttér áll.
Vannak, akik szerint „túl sok jut a sportra”, és megszüntetnék a jól működő sporttámogatási rendszert. Ez sportegyesületek ezreit sodorná veszélybe, ellehetetlenítené az utánpótlás-nevelést, bezárásokat és súlyos terheket hozna a családoknak.
A magyar sport stratégiai nemzeti ügy.
Ezért csatlakozom a sportpetícióhoz, és kérek mindenkit: álljunk ki együtt a magyar sportért!
Kérem töltse ki a petíciót a https://www.nemzetisport.hu/sportpeticio oldalán és álljunk ki együtt a magyar sportért!
- írja Nyitrai Zsolt a Facebookon, aki a magyar sportért való kiállásra buzdít.
Nagyon fontos szerinte, hogy kitöltsük a sportpetíciót, amelyet IDE KATTINTVA tudsz Te is megtenni.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre