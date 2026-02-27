Nyitrai Zsolt: A magyar sport ügye nem lehet vita tárgya

A magyar sport ügye nem lehet vita tárgya.

Az elmúlt években sportolóink fantasztikus sikereket értek el. Ezek az eredmények mögött tudatos építkezés, stabil támogatási rendszer és kiszámítható háttér áll.

Vannak, akik szerint „túl sok jut a sportra”, és megszüntetnék a jól működő sporttámogatási rendszert. Ez sportegyesületek ezreit sodorná veszélybe, ellehetetlenítené az utánpótlás-nevelést, bezárásokat és súlyos terheket hozna a családoknak.

A magyar sport stratégiai nemzeti ügy.

Ezért csatlakozom a sportpetícióhoz, és kérek mindenkit: álljunk ki együtt a magyar sportért!

Kérem töltse ki a petíciót a https://www.nemzetisport.hu/sportpeticio oldalán és álljunk ki együtt a magyar sportért!