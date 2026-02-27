Orbán Viktor: Ki kell maradnunk a háborúból!
Orbán Viktor szerint a tét hatalmas.
„Helyzet van! Az áprilisi választás tétje hatalmas: ki kell maradnunk a háborúból!” – közölte Orbán Viktor közösségi oldalán.
Olyan kormányt kell választanunk, aki nemet tud mondani Brüsszelnek és Kijevnek! A Tisza Párt nem hogy nem tud, nem is akar. Ezért a Fidesz a biztos választás!
–írja a kormányfő.
