Orbán Viktor: A háború kopogtat az ajtón, a választás tétje Magyarország biztonsága

Orbán Viktor miniszterelnök a Megafon Klub szerdai esti rendezvényén részletesen beszélt az ukrán–magyar energiavitáról, a megerősített biztonsági intézkedésekről, a közelgő választás tétjéről és minden fontos kérdésre választ adott.

Orbán Viktor: a betárazott olajkészlet májusig kitart

A beszélgetés elején megtudtuk: a kormányfő nem számított arra, hogy az ukrán fél, Volodimir Zelenszkij elnökkel az élen az olajszállítások ügyében ilyen éles helyzetet teremt.

Erre nem számítottam, de hogy piszkoskodás lesz, abban egészen biztos voltam. Inkább arra számítottam, hogy a személyes fenyegetések intenzitása nő majd meg

Elmondta: az ukrán lépés kockázatos, mert közel hozza azt a forgatókönyvet, amelyről eddig csak elméletben beszéltek: mi történik, ha Magyarország elesik az olcsó orosz energiahordozóktól.

Most legyártják nekünk azt a prototípust, amiről eddig csak beszéltünk. Mi van akkor, ha Ukrajna elvágja Magyarországot az olcsó orosz olajtól meg gáztól? Hogy ezer forint lesz a benzin?

– tette fel a kérdést, hozzátéve: szerinte az a cél, hogy gazdasági bizonytalanság alakuljon ki, és azt lehessen mondani, a kormány nem tudja megvédeni az ország érdekeit.

A miniszterelnök megerősítette, hogy rendkívüli biztonsági intézkedésekre volt szükség. Megtudtuk: össze kellett hívni a Védelmi Tanács ülését, és megerősített biztonsági állapotot rendeltek el a kritikus infrastruktúra védelmében.

Ma reggel össze kellett hívni a védelmi tanács ülését, és el kellett rendelni egy megerősített biztonsági intézkedési állapotot

– mondta. Hozzátette, a kritikus energetikai létesítményeket, köztük a Paksi Atomerőművet a lehető legmagasabb szinten kellett garantált védelem alá helyezni.

Ne lepődjenek meg, ha gyakrabban járőröző rendőröket látnak, vagy ha feltűnnek energetikai létesítmények közelében katonai egységek is

Igen, ma Paksot védeni kell.

Orbán Viktor beszélt az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós kifizetésről is, amelynek folyamatát Magyarország megállította.

Megállítottuk a 90 milliárd eurónak a kifizetését Ukrajna részére

- jelentette ki. Kifejtette: ennek időzítése különösen fontos, mert az ukrán költségvetés mozgástere szűkül, egyre kevesebb a pénzük.