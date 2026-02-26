- „Ukrán dalokat énekelek a fejemben” – hogyan él Oroszországban egy ukrán nő?
- Elvesztette családját, majd a fronton esett el a gyászoló édesapa
- Szívszorító történetet osztott meg a háború borzalmairól egy kárpátaljai férfi - Videó
- "Van unokám, van fiam, akiket nem szeretném, hogy a háborúba vigyenek" – ezért töltötték ki már több százezren a nemzeti petíciót
Orbán Viktor: A háború kopogtat az ajtón, a választás tétje Magyarország biztonsága
Olajblokádról, katonai készültségről és az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró megállításáról beszélt a miniszterelnök a Megafon Klubban. Orbán Viktor szerint a mostani választás tétje Magyarország gazdasági és katonai biztonsága, mert soha ilyen közel nem volt a háború.
Orbán Viktor miniszterelnök a Megafon Klub szerdai esti rendezvényén részletesen beszélt az ukrán–magyar energiavitáról, a megerősített biztonsági intézkedésekről, a közelgő választás tétjéről és minden fontos kérdésre választ adott.
A beszélgetés elején megtudtuk: a kormányfő nem számított arra, hogy az ukrán fél, Volodimir Zelenszkij elnökkel az élen az olajszállítások ügyében ilyen éles helyzetet teremt.
Erre nem számítottam, de hogy piszkoskodás lesz, abban egészen biztos voltam. Inkább arra számítottam, hogy a személyes fenyegetések intenzitása nő majd meg
– fogalmazott.
Elmondta: az ukrán lépés kockázatos, mert közel hozza azt a forgatókönyvet, amelyről eddig csak elméletben beszéltek: mi történik, ha Magyarország elesik az olcsó orosz energiahordozóktól.
Most legyártják nekünk azt a prototípust, amiről eddig csak beszéltünk. Mi van akkor, ha Ukrajna elvágja Magyarországot az olcsó orosz olajtól meg gáztól? Hogy ezer forint lesz a benzin?
– tette fel a kérdést, hozzátéve: szerinte az a cél, hogy gazdasági bizonytalanság alakuljon ki, és azt lehessen mondani, a kormány nem tudja megvédeni az ország érdekeit.
A miniszterelnök megerősítette, hogy rendkívüli biztonsági intézkedésekre volt szükség. Megtudtuk: össze kellett hívni a Védelmi Tanács ülését, és megerősített biztonsági állapotot rendeltek el a kritikus infrastruktúra védelmében.
Ma reggel össze kellett hívni a védelmi tanács ülését, és el kellett rendelni egy megerősített biztonsági intézkedési állapotot
– mondta. Hozzátette, a kritikus energetikai létesítményeket, köztük a Paksi Atomerőművet a lehető legmagasabb szinten kellett garantált védelem alá helyezni.
Ne lepődjenek meg, ha gyakrabban járőröző rendőröket látnak, vagy ha feltűnnek energetikai létesítmények közelében katonai egységek is
– fogalmazott, majd egyértelművé tette:
Igen, ma Paksot védeni kell.
Orbán Viktor beszélt az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós kifizetésről is, amelynek folyamatát Magyarország megállította.
Megállítottuk a 90 milliárd eurónak a kifizetését Ukrajna részére
- jelentette ki. Kifejtette: ennek időzítése különösen fontos, mert az ukrán költségvetés mozgástere szűkül, egyre kevesebb a pénzük.
Ugyanakkor kihangsúlyozta: Magyarország nincs kiszolgáltatva, mert jelentős energiatartalékot halmozott fel.
Annyi tartalékot fölhalmoztunk az elmúlt időszakban, hogy a választásokig a magyar gazdaságot nem lehet olajblokáddal sem térdre kényszeríteni
- mondta, ugyanakkor hozzátette, hosszabb távon a drágább energia mindenhol áremelkedést okozna.
A miniszterelnök szerint a háborús helyzet Európában egyre közelebb kerül.
Itt a háború kopogtat az ajtón, soha olyan közel a háborúhoz nem álltunk, mint most
– fogalmazott. Arra figyelmeztetett, hogy amennyiben Ukrajna gyorsított eljárásban csatlakozna az Európai Unióhoz, az katonai kötelezettségeket is jelenthetne Magyarország számára.
Ha az ukránok bejönnek az Unióba és ők háborúban állnak valakivel, mi is azonnal benne leszünk a háborúban
– mondta. Úgy véli, a következő években az európai vezetőknek valóban háborús természetű döntéseket kell majd hozniuk.
A választás tétjéről Orbán Viktor azt mondta:
Ha röviden kell válaszolnom, akkor ennek a választásnak a tétje Magyarország biztonsága. Gazdasági, pénzügyi és katonai biztonsága.
Szerinte olyan helyzetek jöhetnek, amikor a magyar kormány döntésén múlik, hogy az ország részt vesz-e egy konfliktusban, vagy kimarad belőle. A miniszterelnök hangsúlyozta: célja a béke és a gazdasági stabilitás fenntartása, valamint az, hogy a magyar családok ne kerüljenek olyan helyzetbe, mint több nyugat-európai országban, ahol a magas energiaárak miatt jelentősen megemelkedtek a rezsiköltségek. Mint fogalmazott, „akárhonnan nézzük, a végén minden a biztonsághoz visz bennünket”, és szerinte ez adja a mostani választás valódi tétjét.
A választási esélyekről szólva Orbán Viktor jelezte: a kormánypártok kilenc egyéni választókerületben erősödtek, és a terv az, hogy a legerősebbnek a választás napján kell lenni. Úgy fogalmazott, szerinte a magas részvétel nem az ellenzéknek kedvez, mert mi vagyunk többen, A kormányfő szerint a kampány hajrájában dől el minden, és bár sokat kell dolgozni, nincs kétsége a győzelmet illetően. Az ellenzékről – köztük Magyar Péterről és a Tisza Pártról – azt mondta: rendszerváltást hirdetnek, de mivel csak két rendszer van: a magyar és a brüsszeli, ezért egy kormányváltás nem jobb, hanem gyökeresen más irányt hozna az országnak.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre