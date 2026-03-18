Tóth Gabi kiakadt: „Hát elment az eszetek?”

Az elfogadásról és szeretetről szóló szólamok addig érvényesek, amíg valaki nem tér el a baloldali narratívától, vagy nem vállal nyíltan kormányközeli álláspontot, esetleg nem jelenik meg egy nemzeti ünnepen. A jelenség jól látszik a közösségi médiában: elég beleolvasni a kommentekbe. Tóth Gabi esete után hirtelen megkérdőjeleződött Radics Gigi és Dér Heni tehetsége, Pataky Attila életművét is leértékelték, sőt Demjén Ferenc munkássága is célkeresztbe került. Ezt a hangulatot a háborúpárti baloldalhoz köthető, szervezetten működő online kommentelők erősítik.– írja a Bors.

Tóth Gabit az elsők között szedték szét a baloldali kommenthuszárok (Fotó: Polyak Attila)

Tóth Gabi helyretette a károgókat

A baloldalnak már senki és semmi sem szent...

Tényleg az alapján kell megítélni egy művészt, hogy melyik politikai oldalt támogatja?

Tóth Gabi mindenkit arra kér, hogy becsüljük meg az előadóinkat

„Döbbenet látni, hogy már Dér Heni, Radics Gigi sem tudnak énekelni! Meg ugye Pataky Attila is hogy a francba merte megkapni a Kossuth-díjat?”

Na jó, akkor egy kicsit beszélgessünk erről és elmondom a véleményem!”

– kezdte videójában Tóth Gabi, miután a közösségi oldalakon belefutott pár kommentbe, melyek írói a fent említett előadókat becsmérelték, csak mert szerepet vállaltak a március 15-ei állami ünnepségen. „Kezdjük a díjazottakkal, akiknek tiszta szívből gratulálok! Köztük Ruzsa Magdinak is, aki néhány kommentelő szerint nem érdemelte meg a Kossuth-díjat, mert túl fiatal. Magdi húsz éve van a pályán, arénákat tölt meg, és szebbnél szebb dalokkal ajándékozott már meg minket. Szakmailag bőven letett annyit az asztalra, hogy igenis megérdemli a díjat” – fogalmazott az énekesnő, majd kitért az EDDA frontemberére is.

Tóth Gabi felszólalt a nemzeti ünnepen fellépő előadók mellett (Fotó: MW)

„Pataky Attila a nyolcvanas évek eleje óta rocklegenda, aki egy stílust alkotott meg idehaza. Saját szerzeményeket jegyez Gömöri Zsolttal. Olyan dalok ezek, melyekre együtt sírtak és nevettek nemzedékek. Az egész életemet végigkísérték a dalok, amiket ők megalkottak. Az EDDA évtizedek óta ott van a pályán.”

Olyan slágereik vannak, melyek minden bulin elhangzanak és telt házas bulikat adnak, ahol tömegek üvöltik velük együtt a dalaikat.

„Stílust és korszakot teremtettek. Szembe mertek szállni az akkori elnyomó, diktatórikus hatalommal. Szóval Pataky Attila igenis megérdemli a Kossuth-díjat!” – jelentette ki TikTok-videójában Tóth Gabi.