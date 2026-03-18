Tóth Gabi kiakadt: „Hát elment az eszetek?”

Az énekesnő megdöbbenve tapasztalta, hogy a közösségi médiában szervezetten jelentek meg olyan kommentelők, akik támadni kezdték azokat az előadókat, akik felléptek a március 15-i nemzeti ünnepen, valamint az idei Kossuth-díjas művészeket is. Tóth Gabi nem rejtette véka alá a véleményét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.18. 14:05
Tóth Gabi Dér Heni radics gigi Demjén Ferenc

Az elfogadásról és szeretetről szóló szólamok addig érvényesek, amíg valaki nem tér el a baloldali narratívától, vagy nem vállal nyíltan kormányközeli álláspontot, esetleg nem jelenik meg egy nemzeti ünnepen. A jelenség jól látszik a közösségi médiában: elég beleolvasni a kommentekbe. Tóth Gabi esete után hirtelen megkérdőjeleződött Radics Gigi és Dér Heni tehetsége, Pataky Attila életművét is leértékelték, sőt Demjén Ferenc munkássága is célkeresztbe került. Ezt a hangulatot a háborúpárti baloldalhoz köthető, szervezetten működő online kommentelők erősítik.– írja a Bors.

Tóth Gabi a saját bőrén tapasztalta meg, miléyen is a balos szeretetpolitika
Tóth Gabit az elsők között szedték szét a baloldali kommenthuszárok (Fotó: Polyak Attila)

Tóth Gabi helyretette a károgókat

  • A baloldalnak már senki és semmi sem szent...
  • Tényleg az alapján kell megítélni egy művészt, hogy melyik politikai oldalt támogatja?
  • Tóth Gabi mindenkit arra kér, hogy becsüljük meg az előadóinkat

Tóth Gabi: Kezdjük a díjazottakkal, akiknek tiszta szívből gratulálok!

„Döbbenet látni, hogy már Dér Heni, Radics Gigi sem tudnak énekelni! Meg ugye Pataky Attila is hogy a francba merte megkapni a Kossuth-díjat?” 

Na jó, akkor egy kicsit beszélgessünk erről és elmondom a véleményem!” 

kezdte videójában Tóth Gabi, miután a közösségi oldalakon belefutott pár kommentbe, melyek írói a fent említett előadókat becsmérelték, csak mert szerepet vállaltak a március 15-ei állami ünnepségen. „Kezdjük a díjazottakkal, akiknek tiszta szívből gratulálok! Köztük Ruzsa Magdinak is, aki néhány kommentelő szerint nem érdemelte meg a Kossuth-díjat, mert túl fiatal. Magdi húsz éve van a pályán, arénákat tölt meg, és szebbnél szebb dalokkal ajándékozott már meg minket. Szakmailag bőven letett annyit az asztalra, hogy igenis megérdemli a díjat” – fogalmazott az énekesnő, majd kitért az EDDA frontemberére is.

Tóth Gabi megvédte Dér Henit, Radics Gigit, Pataky Attilát és Demjén Ferencet is
Tóth Gabi felszólalt a nemzeti ünnepen fellépő előadók mellett (Fotó: MW)

„Szóval Pataky Attila igenis megérdemli a Kossuth-díjat!”

„Pataky Attila a nyolcvanas évek eleje óta rocklegenda, aki egy stílust alkotott meg idehaza. Saját szerzeményeket jegyez Gömöri Zsolttal. Olyan dalok ezek, melyekre együtt sírtak és nevettek nemzedékek. Az egész életemet végigkísérték a dalok, amiket ők megalkottak. Az EDDA évtizedek óta ott van a pályán.”

Olyan slágereik vannak, melyek minden bulin elhangzanak és telt házas bulikat adnak, ahol tömegek üvöltik velük együtt a dalaikat. 

„Stílust és korszakot teremtettek. Szembe mertek szállni az akkori elnyomó, diktatórikus hatalommal. Szóval Pataky Attila igenis megérdemli a Kossuth-díjat!” jelentette ki TikTok-videójában Tóth Gabi.

A Nemzeti dalt Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás közösen adták elő A Tolcsvay László által megzenésített Nemzeti dalt Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás közösen adták elő

„Üzenem a károgóknak, hogy a zene él és mi itt vagyunk!”

Tóth Gabi ezután kitért arra is, hogy neki bizony vannak kedvenc előadói a nyíltan baloldali zenészek között is és nem dobja máglyára a lemezeiket, csak mert nem értenek egyet a politikai nézeteivel. „No, de aztán jött március 15-e, ahol a Nemzeti dalt énekelték és máris jött, hogy eladták magukat és csak a pénzért csinálják. Szerintetek az nem lehet, hogy valaki tényleg úgy gondolja, ahogy? Mennyire kell elvakultnak lenni, hogy a kedvenceiteket most szidjátok és azt mondjátok például Dér Henire, hogy nem tud énekelni?

De hiszen ő ugyanaz az ember, aki azelőtt volt, hogy megtudtad róla, hogy esetleg a nemzeti oldalra szavaz! 

„Ezt hogy következtetik ki emberek? Ha megnézem azokat az előadókat, akik nem a jobboldalt erősítik, én ugyanúgy szeretem a zenéjüket. Ti pedig azt írjátok Demjén Ferencről, hogy már nem tud énekelni? Hát elment az eszetek? Emberek! Becsüljétek meg a magyar zenészeket és előadókat! Mert az a hálátlanság, amit most mutattok, nagyon durva. Üzenem a károgóknak, hogy a zene él és mi itt vagyunk! Ne a pártpolitikai hovatartozás döntse már el, hogy ki állhat színpadra és ki nem!” fakadt ki teljes joggal Tóth Gabi.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu