Steven Spielberg elárulta: visszautasították

Ez valami egészen hihetetlen! Steven Spielberg a karrierje elején arról álmodozott, hogy rendez egy James Bond-filmet, ám a 007-mozik producere többször visszautasította a kérését. A 79 éves díjnyertes rendező most árulta el, hogy többször is elutasították, amikor pályafutása elején felvette a kapcsolatot Albert R. Broccoli filmproducerrel, akit a szakmai berkekben mindenki csak Cubbynak szólított.

Steven Spielberg szívesen rendezett volna egy James Bond-filmet, de a sorozat feje többször is visszautasította (Fotó: Sunshine/ Northfoto / northfoto)

Steven Spielberg kétszer is próbálkozott

A Cápa nagy sikere után kerestem meg Cubby Broccolit. Attól a naptól kezdve, hogy láttam a Dr. No-t , mindig is szerettem volna egy James Bond-filmet készíteni. Szóval a Cápa után felhívtam Cubbyt és azt mondtam: »Ha rendezőre van szükséged, szívesen rendezek egyet.« Erre azt mondta: »Nem«, és továbbállt.

Bár az első megkeresés nem vezetett együttműködéshez, a rendező és a producer később ismét kapcsolatba került egymással. Miután Steven Spielberg elkészítette a Harmadik típusú találkozások című alkotást, Cubby felvette vele a kapcsolatot, hogy engedélyt kérjen egy, a filmben hallható hangeffekt felhasználására a James Bond - Holdkelte című mozihoz.

Spielberg úgy érezte, itt az idő, végre bekerülhet a James Bond-filmek világába. A rendező egyezséget akart kötni, hogy a producer használhatja a hangot, ha cserébe rendezhet egy Bond-filmet. Ám a producer újból visszautasította az ajánlatot.

Így következetesen elutasítottak. Soha nem magyarázta meg, miért nem enged be a Bond-családba

- fogalmazott Spielberg, aki nem volt bosszúálló, így is engedélyt adott Broccolinak.

A Jurassic Park rendezője azt mondta, annak idején megosztotta George Lucas-szal a Cubby-val kapcsolatos fájdalmas elutasítását, mire a Star Wars-mozi rendezője bevette Spielberget az Indiana Jones- franchise-ba. Spielberg megsúgta, a projektet eredetileg Indiana Smithnek hívták. Egyúttal azt is elárulta, hogy ő és Lucas a megismerkedésük napjától fogva a legjobb barátok. S ha már Steven Spielberg elmesélte az egykori James Bond-filmes vágyát, adja magát a kérdés: ha most felkérnék, igent mondana? Nos, Spielberg úgy reagált, a producerek most már anyagilag már nem engedhetik meg maguknak a világhírű rendezőt – írja a People.