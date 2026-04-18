RETRO RÁDIÓ

Nem hiszed el, ki énekli a legújabb James Bond címadó dalt!

A dalt a filmzenés nagyágyú, David Arnold jegyzi. David Arnold négy James Bond-filmhez írt zenét.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.04.18. 14:30
Miközben a filmrajongók 2021 óta türelmetlenül – és egyelőre hiába – várják a 007-es ügynök újabb mozis kalandjait, a videójátékok világában újjászületik Ian Fleming legendás karaktere. Május végén számos platformra érkezik az új James Bond-történet, a 007 First Light. Az alkotók pedig megadják a módját a körítésnek! A címadó dalt David Arnold jegyzi, aki korábban olyan James Bond-mozik muzsikáinál bábáskodott, mint A világ nem elég, a Halj meg máskor!, a Casino Royal és A Quantum csendje.

A 11-szeres Grammy-jelölt énekesnő, aki a 2018-ban a Szigeten adott koncertet, olyan filmekben énekelt korábban, mint A Nagy Gatsby vagy a Demóna vagy a 2019-es Charlie Angyalai, de hallható volt az Euphoria című sorozatban is. Lana Del Rey most a 2026-os James Bond-videójátékhoz csatlakozott és mondott igent a hamisítatlan James Bond-dalra, a First Light-ra, melynek dalszöveges videó máris félmillió feletti megtekintésnál jár.

Singer Del Rey arrives on the red carpet for the screening of the film Moonrise Kingdom in competition at the 65th Cannes Film Festival
Fotó: REUTERS

Íme Lana Del Rey James Bond-dala, a First Light:

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
