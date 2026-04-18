Nem hiszed el, ki énekli a legújabb James Bond címadó dalt!

Miközben a filmrajongók 2021 óta türelmetlenül – és egyelőre hiába – várják a 007-es ügynök újabb mozis kalandjait, a videójátékok világában újjászületik Ian Fleming legendás karaktere. Május végén számos platformra érkezik az új James Bond-történet, a 007 First Light. Az alkotók pedig megadják a módját a körítésnek! A címadó dalt David Arnold jegyzi, aki korábban olyan James Bond-mozik muzsikáinál bábáskodott, mint A világ nem elég, a Halj meg máskor!, a Casino Royal és A Quantum csendje.

Lana Del Rey énekli az új James Bond-videójáték főcímdalát, a First Lightot

Lana Del Rey énekli az új James Bond főcímdalt

A 11-szeres Grammy-jelölt énekesnő, aki a 2018-ban a Szigeten adott koncertet, olyan filmekben énekelt korábban, mint A Nagy Gatsby vagy a Demóna vagy a 2019-es Charlie Angyalai, de hallható volt az Euphoria című sorozatban is. Lana Del Rey most a 2026-os James Bond-videójátékhoz csatlakozott és mondott igent a hamisítatlan James Bond-dalra, a First Light-ra, melynek dalszöveges videó máris félmillió feletti megtekintésnál jár.

Fotó: REUTERS

Íme Lana Del Rey James Bond-dala, a First Light: