"Rázva, nem keverve! – 73 éves a leghíresebb titkos ügynök

Valós személy inspirálta, világraszóló siker lett a 73 éve először publikált Ian Fleming regény. A brit titkosszolgálat 007-es hőse James Bond a legnagyobb összeesküvéseket felderítve, koktéllal a kezében hódította meg a női szíveket a vásznon és a közönség soraiban.

Szerző: Lukács-Sánta Andrea
Létrehozva: 2026.04.14. 18:00
james bond kém Ian Fleming

James Bond az MI6 titkos ügynöke számtalan izgalmas pillanatot okozott az olvasóknak, és a nézőknek az elmúlt 73 évben. James Bond kisugárzása, titokzatossága, az akciók izgalma elvarázsolták a közönséget. Ian Fleming főhősének még mindig nem kell nyugdíjba vonulnia, hiszen újabb és újabb kalandok várna rá, Q ügynökre és a moziba járókra. 

Szexy és nagyon titkos ügynök: James Bond
Fotó: ZUMA Press, Entertainment Pictures, Bettmann, Greg Williams


Ian Fleming és James Bond története


Ian Fleming brit író és újságíró a második világháború alatt a haditengerészet hírszerzésénél dolgozott, ez pedig rányomta a bélyegét a későbbi munkásságára. Háborús tapasztalatai, a titkosszolgálat ismerete és sok egzotikus utazás mind hozzájárultak ahhoz, hogy hitelesen és izgalmasan mutassa be egy valódi kém életét. Fleming Jamaicában, Goldeneye nevű birtokán írta meg a Bond-regényeket, gyakran évente egyet, vagyis a téma szinte kifogyhatatlan volt.
 

Ian Fleming
Fotó: Express


A James Bond karakter eredete

A James Bond figura eredetileg unalmas névnek készült, Fleming többször említette is, hogy egy „átlagos” hőst akart teremteni. Valójában több valós személy is inspirálta az írót, például Dusko Popov kettős ügynök, aki elegáns, nőcsábász és rendkívül merész volt, de emellett Fleming saját élményei és kollégái is beépültek Bond személyiségébe.

A könyv és az első film fogadtatása

A Casino Royale vagyis az első James Bond regény kezdetben mérsékelt sikert aratott, de ez gyorsan megváltozott, hiszen a hidegháborús hangulatba tökéletesen beleillett a kém története. Az első hivatalos Bond-film, a Dr. No viszont már hatalmas siker lett: a nézőközönség imádta az akciót, az egzotikus helyszíneket és a karizmatikus főhőst, na meg a szerelmi szálakat. Ezzel indult el a filmtörténet egyik leghosszabb és legsikeresebb sorozata, Sean Connery-vel a főszerepben.

Sean Connery with 007's Aston Martin
Fotó: Bettmann


Ki volt a legjobb Bond?

A karaktert több ikonikus színész formálta meg: Sean Connery volt az első, utána jött George Lazenby, majd Roger Moore, aki könnyedebb stílust hozott. Timothy Dalton komolyabb irányba vitte, míg Pierce Brosnan modernizálta a figurát. A legutóbbi korszakot Daniel Craig határozta meg, aki realisztikusabb, sötétebb Bondot alakított. A legjobb Bond mindenki szerint más színész volt, de Pierce Brosnan több listán is kiemelkedik a többiek közül, de ez természetesen ízlés kérdése.

A legendás zenei megjelenés a Bond-filmekben

A Bond-filmek zenéje mindig is kasszasiker volt. A klasszikus Bond-témát Monty Norman szerezte, majd John Barry tette igazán ikonikussá. A főcímdalok – például a Skyfall – gyakran önálló slágerekké váltak, és hozzájárultak a sorozat hangulatához.


Az előadók, akik a Bond-slágereket énekelték:

 

  • Shirley Bassey
  • Tom Jones
  • Nancy Sinatra
  • Paul McCartney (a Wings együttessel)
  • Carly Simon
  • Duran Duran
  • A-ha
  • Tina Turner
  • Madonna
  • Chris Cornell
  • Adele
  • Sam Smith
  • Billie Eilish
Tina Turner Poses In The Studio
Fotó: Dave Hogan

Bond világa

Q, vagyis az MI6 kulcsemberének futurisztikus kütyüi, ikonikus autók (pl. Aston Martin), egzotikus helyszínek és emlékezetes főgonoszok, a „Bond-lányok” és a jellegzetes mondatok például: „Bond, James Bond” vagy a „Rázva, nem keverve!” szintén a popkultúra részévé váltak. James Bond óriási hatással volt a filmiparra és a popkultúrára. Meghatározta a kémfilmek műfaját, inspirált számtalan utánzatot és paródiát, valamint a divatra, zenére és technológiára is hatott. Több mint 70 év után is az egyik legismertebb és legsikeresebb franchise maradt a világon.

Derítsd ki a kvízünkkel, hogy mennyire ismered a világ leghíresebb titkos ügynökét! 

1. Ki írta az első James Bond-regényt?
2. Mi volt az első Bond-könyv címe?
3. Melyik színész játszotta először James Bondot hivatalos filmben?
4. Melyik film volt az első James Bond-mozi?
5. Ki játszotta a legújabb korszak Bondját (2006–2021)?
6. Melyik autómárka kötődik leginkább James Bondhoz?
7. Melyik színész játszott csak egyetlen Bond-filmet?
8. Melyik híres énekes adta elő a „Skyfall” című Bond-dalt?
9. Mi James Bond ügynökszáma?
10. Melyik ország titkosszolgálatának dolgozik James Bond?

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu