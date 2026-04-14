"Rázva, nem keverve! – 73 éves a leghíresebb titkos ügynök

James Bond az MI6 titkos ügynöke számtalan izgalmas pillanatot okozott az olvasóknak, és a nézőknek az elmúlt 73 évben. James Bond kisugárzása, titokzatossága, az akciók izgalma elvarázsolták a közönséget. Ian Fleming főhősének még mindig nem kell nyugdíjba vonulnia, hiszen újabb és újabb kalandok várna rá, Q ügynökre és a moziba járókra.

Szexi és titkos ügynök: James Bond



Ian Fleming és James Bond története



Ian Fleming brit író és újságíró a második világháború alatt a haditengerészet hírszerzésénél dolgozott, ez pedig rányomta a bélyegét a későbbi munkásságára. Háborús tapasztalatai, a titkosszolgálat ismerete és sok egzotikus utazás mind hozzájárultak ahhoz, hogy hitelesen és izgalmasan mutassa be egy valódi kém életét. Fleming Jamaicában, Goldeneye nevű birtokán írta meg a Bond-regényeket, gyakran évente egyet, vagyis a téma szinte kifogyhatatlan volt.



Ian Fleming a James Bond karakter atyja, a történetek írója



A James Bond karakter eredete

A James Bond figura eredetileg unalmas névnek készült, Fleming többször említette is, hogy egy „átlagos” hőst akart teremteni. Valójában több valós személy is inspirálta az írót, például Dusko Popov kettős ügynök, aki elegáns, nőcsábász és rendkívül merész volt, de emellett Fleming saját élményei és kollégái is beépültek Bond személyiségébe.

A könyv és az első film fogadtatása

A Casino Royale vagyis az első James Bond regény kezdetben mérsékelt sikert aratott, de ez gyorsan megváltozott, hiszen a hidegháborús hangulatba tökéletesen beleillett a kém története. Az első hivatalos Bond-film, a Dr. No viszont már hatalmas siker lett: a nézőközönség imádta az akciót, az egzotikus helyszíneket és a karizmatikus főhőst, na meg a szerelmi szálakat. Ezzel indult el a filmtörténet egyik leghosszabb és legsikeresebb sorozata, Sean Connery-vel a főszerepben.

Sean Connery az első James Bond és az Aston Martin



Ki volt a legjobb Bond?

A karaktert több ikonikus színész formálta meg: Sean Connery volt az első, utána jött George Lazenby, majd Roger Moore, aki könnyedebb stílust hozott. Timothy Dalton komolyabb irányba vitte, míg Pierce Brosnan modernizálta a figurát. A legutóbbi korszakot Daniel Craig határozta meg, aki realisztikusabb, sötétebb Bondot alakított. A legjobb Bond mindenki szerint más színész volt, de Pierce Brosnan több listán is kiemelkedik a többiek közül, de ez természetesen ízlés kérdése.