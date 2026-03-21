Összetört az egykori Bond-lány, miután menedzsere miatt elvesztette több milliós vagyonát

Ursula Andress az első Bond-lányként vonult be a történelembe, miután fehér bikiniben és tőrrel a csípőjén kijött az óceánból Honey Ryder szerepében az 1962-es James Bond-filmben. Sajnos a színésznő élete ma már sokkal kevésbé csillogó.

A hatvanas évek Bond-lánya elvesztette a vagyona egy részét, a menedzsere károsította meg Fotó: Profimedia

Átverték az egykori Bond-lányt

Abban az időben a mindössze 26 éves színésznő az Év Új Sztárja kategóriában Golden Globe-díjat nyert az alakításáért. A filmsikerek mellett hosszú élet adatott meg neki, Ursula csütörtökön tölti be 90. életévét. Ursula élete azonban zavarossá vált, és most januárban feljelentést tett elhunyt egykori menedzsere ellen.

A vádak szerint Eric Freymond 21 millió dollárt tüntetett el Ursula vagyonából. A sztár egy svájci–német magazinnak nyilatkozva elmondta, hogy sokkolta az eset, és úgy érzi, a menedzser szándékosan károsította meg.

Nyolc éven át udvaroltak és hízelegtek nekem. Könyörtelenül hazudtak nekem, és kihasználták a jóakaratomat és a bizalmamat egy álnok, sőt bűnös módon, hogy elvegyenek tőlem mindent. Még a koromat is ellenem fordították. Teljesen összetörtem.

Hozzátette, hogy már nem tud aludni és szorongás gyötri. Eric Freymond állítólag a 21 millió dollárt szerencsejátékra költötte vagy elveszített egy sor kétes tranzakció révén, amelyekről Ursula nem tudott.

A férfi állítólag egy sor műtárgyat vásárolt a nevében, a beleegyezése nélkül, de a művek közül egyiket sem adták át a sztárnak. A férfit korábban azzal gyanúsították, hogy elsikkasztotta a Hermes örököse, Nicolas Puech vagyonát, és egy tavaly júliusi párizsi kihallgatás során beismerte a vádak egy részét.

A vádlott két héttel később öngyilkos lett. Januárban hírek jelentek meg arról, hogy Ursula feljelentést tett, amelyben a sikkasztás gyanúja is felmerült. A menedzsment közölte: egy kivételesen nagy volumenű és bonyolult, számos szereplőt és szervezeti elemet érintő csalási konstrukció részeként a színésznőt vagyonának jelentős részétől fosztották meg, ami komoly károkat okozott számára.

Ursula abban reménykedett, hogy gazdag pályafutása után nyugodtan élvezheti nyugdíjas éveit, ám vagyonát szinte teljesen elveszítette - írja a DailyMail.