A magyar James Bond is tudja: a legendás magyar szinkronnak vége, minden megváltozott

Mint ismert, Kautzky Armand rengeteget szinkronizált, ő adta James Bond magyar hangját is, de mostani tévés munkái mellett erre már jóval kevesebb ideje jut.

Kautzky Armand sok munkája miatt már alig vállal szinkront Fotó: Sipeki Péter

Túl vagyok rajta, úgy is mondhatnám, hogy ezen a területen megettem a kenyerem javát, és letettem az asztalra pár emlékezetes szinkront. Volt szerencsém a magyar hangját adni Clint Eastwoodnak, Tom Cruise-nak, Pierce Brosnannek, Patrick Swayze-nek. Emblematikus sztárok filmjei kötődnek hozzám, mint Az angol beteg, a Mamma Mia, a Dirty Dancing.

- kezdte a Metropolnak a színész, aki hozzátette: „Nem lennék elégedetlen, ha soha többé nem szinkronizálnék, az se lenne baj. Szeretem amúgy, de már nem olyan ritmusban, mint régen. Mindent kipróbáltam, rajzfilmet, zenés vígjátékot, drámát, nem cserélném el azt a kort.”

A mesterséges intelligencia sok területen jelen van

Az AI egyre inkább átveszi ezeket a munkákat, már van rá sok precedens. Hiába volt egykor legendás a magyar szinkron (főleg azért, mert a színészszakma nagyjaival, nagy figyelemmel, szakértelemmel készítették), ez a terület is jócskán átalakul: „Sok narrációs munkát már az AI csinál. Sajnálom, hogy így alakult, nem tudunk semmit tenni ellene, csak alkalmazkodni lehet. Pár év múlva az egész szinkron ebben a formában megszűnik. Ahogy a nyomtatott sajtó is szorul vissza… Változik a világ.

Megtapasztaltam még a kézbe fogható könyvek, az igazi magyar színészek által szinkronizált filmek varázsát, nekem hiányozni fog, de az új generáció észre sem fogja venni ezek hiányát

- tette hozzá a magyar James Bond, aki elárulta: „Nekik természetes, hogy e-könyvet olvasnak, hogy a Facebookon kapják a híreket, nem az Esti Hírlapot veszik meg.”

Kautzky Armand szinkronszínészként is beírta magát a hazai filmművészetbe (Fotó: MTVA)

Kautzky Armand és a szinkron: egyre ritkábban vállalja el

A gázsiról azt hallani, hogy nagyon sok éve nem emelkedett a „tekercsdíj”, vagy ha igen, akkor csak minimálisan – erről is kérdeztük a népszerű színészt. „Ha napi szinten csinálnám, akkor bajban lennék, ahogy sok más kollégám. Nehezen lehet ebből megélni. Szerencsére más munkáim is vannak, de egyszer-egyszer elmegyek szinkronba is, presztízsből, szeretetből, szakmaiságból teszem, nem a pénzért. Igazából nem is tudom, most mennyit fizetnek” – válaszolta. Kautzky Armandot még hívják, és akkor örömmel megy, ha nagy színészhez kell a hangja.