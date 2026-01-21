Komoly döntést hozott Kautzky Armand: „Már nem 40 éves vagyok...”

Először egy újságíró barátja vetette fel az ötletet, hogy a róla szóló könyvnek lenne létjogosultsága, lenne rá érdeklődés: Kautzky Armand úgy érzi, hogy most talán megért arra életkorban és szakmailag, hogy egy könyv szülessen róla.

Könyv született Kautzky Armandról, közel negyven éve van a pályán

(Fotó: MTVA)

Először tiltakoztam, de aztán arra gondoltam, miért ne? Az első különböző határidők miatt nem jött össze, de aztán második körben két gimnáziumi osztálytársammal fogtunk össze. Bakay Dóra és Sztankay Ádám jegyzik a könyvet, a kötet két nagy beszélgetés végeredménye. Karácsony előttre tettük a bemutatóját, az egy tüntetés miatt nem jött össze, de áttettük januárra.

A magánélete is szóba kerül, de nyilván nem erre fekteti a hangsúlyt. „Annyira nyílok meg, amennyire kell, amennyire ez másokra tartozik. A könyv az életemről szól, arról, hogy milyen témák foglalkoztatnak” – tette hozzá.

Kautzky Armand fiatalkora: szülei nem voltak tehetősek

A színészlét több árnyalatát is megtapasztalta gyerekként, fiatalon, de más igazából nem érdekelte: a színészet szeretete mindent legyűrt.

Értelmiségi, polgári, finom családból származom, ahol a pénz volt a legkevesebb... nyaralásra nem tellett, nem dúskáltunk soha semmiben. Láttam a színészet kevésbé napfényes, inkább nélkülözős, gondokkal teli oldalát, családon belül is. A nagybátyámék jól kereső színházi színészek voltak, a szüleim kevésbé. Mindkettőt láttam, megtapasztaltam.

Gyerekként eldöntötte, hogy színész lesz:

Kamaszkoromban már éreztem, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, addig nem volt szó erről. Egy énekverseny volt az általános iskolában, ahol elindultam, az volt az első ’áramütés’, akkor tapasztaltam meg ennek a varázsát. Utána célirányosan a Madách gimnáziumba mentem irodalmi-drámai tagozatra, ott pedig rengeteg fellépésünk volt az osztállyal. Saját darabokat csináltunk, verses összeállítások, Az ember tragédiája, ott tényleg volt minden...

„Én ezt abszolút elhivatottságnak élem meg. Ez egy hívás, elhívás volt, én ezt komolyan vettem, meghallottam. Nem volt B tervem, nem volt beadva még két helyre a jelentkezésem. Azt éreztem, hogy nem mehetek más irányba. Úgy gondoltam, hogy ha nem a színművészeti, akkor megyek más úton, bemászom az ablakon. Olyan parancsoló volt a hívás, hogy nem jutott eszembe más” – mondta a Metropolnak.