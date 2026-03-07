"Megkapnád a behívót sorkatonai szolgálatra" - Németh Balázs keményen beleáll a kérdésekbe, a tiszások elől sem menekül el

Németh Balázs nem bújik el az emberek elől, a tiszás jelöltekkel ellentétben ő beleáll a kérdésekbe és elmagyarázza, mi is a közelgő országgyűlési választás valódi tétje. Eközben a Tisza szakértői vagy megfutamodnak a kérdések elől, vagy aki megszólal, az tagadja a háborús fenyegetettséget. Érdekes ez a kétszínű játszma: míg Brüsszelben megszavazzák, hogy további dollármilliárdokat küldjünk Ukrajnának a háború folytatására, addig például Ruszin-Szendi Romulusz, vagy Kapitány István egyenesen azt mondja, hogy nincs semmilyen háborús veszély. Hazugságaik láthatóan célt is értek, több tiszás fiatalt sikerült megvezetni, de Németh Balázs képviselőjelölt szívesen elmondja nekik, hogy mi a valóság.

Németh Balázs Budapest 13. OEVK fideszes képviselőjelöltje

Fotó: Németh Balázs / Facebook

"Nem kell félni a háborútól. Nincs háború. Nincs háború, nincs háború!" — ismételgette a frázist a volt vezérkari főnök egy Tisza Párt által szervezett rendezvényen. Lázár János közlekedési miniszter szerint, akik így eltagadják a háború tényét, azok cserben hagyják a választóikat, mert nem szembesítik az embereket a háborús kockázatokkal és annak gazdasági hatásaival. Hogy ez mennyire így van, azt jól mutatják Németh Balázs tiszásokkal folytatott beszélgetései is. A képviselőjelölt az Észak-Pest választókörzetben indul a Fidesz-KDNP színeiben és a kampány során gyakran kilátogat az utcára, hogy beszélgessen a választópolgárokkal.

Ha a Tisza kerül kormányra, jönnek a változások - na de milyenek?

A napokban egy magát közép-balos szavazónak tituláló fiatal lépett oda Észak-Pest képviselőjelöltjéhez, majd rövidesen kiderült, hogy áprilisban a Tiszára akar szavazni. A fiatal magával vitt egy Orbán Viktornak címzett levelet és elmondta, reméli áprilistól változások jönnek az országban. Német Balázs elmondta, hogy baloldali szavazóként érthető a választása, hiszen a Tisza bármennyire is próbálja magát jobboldali pártnak beállítani, valójában baloldali pár, amely adóemelésekkel, megszorításokkal és a nagytőke kiszolgálásával képzeli el az ország vezetését. Megígérte neki, hogy a levelet továbbítja, mint ahogy azt is, hogyha a Tisza nyer, akkor valóban változások jönnek, csak nem biztos, hogy olyanok, amilyeneket például ez a fiatal szeretne.

Megkapnád a behívót sorkatonai szolgálatra. Menne a pénzünk, mennének a katonák

— szögezte le Németh Balázs, majd amikor a fiatal megkérdezte tőle, hogy Magyar Péter utalt-e bárhol erre, így folytatta:

Magyar Péter fotózkodott Münchenben két és fél héttel ezelőtt az unió leginkább háborúpárti vezetőivel

— válaszolt a felvetésre a képviselőjelölt.