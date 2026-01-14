Kautzky Armand: „A jövőnkről van szó...Nagyon fontos a választás"

Kihirdették a 2026-os magyar országgyűlési választások időpontját. Ahogyan közeledik április 12-e, úgy egyre inkább érezzük, hogy ez a választás nem olyan lesz, mint az eddigiek, a tét jelenleg ugyanis óriási: háború, vagy béke...Ebben a rendkívül kiélezett helyzetben a sztárok sem maradnak szó nélkül, és kiállnak amellett, hogy mindenkinek felelőssége a választójoggal való élés. Kautzky Armand sem hagyta szó nélkül a közelgő eseményeket.

Nagyon fontos a választás Kautzky Armand szerint.

A színész most a fiára hivatkozva beszélt a döntés súlyáról, amikor azt mondta:

A jövőnkről van szó és van egy 24 éves fiam, akár a béke, akár a jövő szempontjából nekik nagyon fontos a választás, és természetesen nekem is

– árulta el a színművész a Nyitrai Zsolt Facebook-oldalára felkerült videóban, arra utalva, hogy sokan értelmetlen háborúba küldenék a fiatalokat meghalni Ukrajnába - írja a Bors.

A gondolat rengeteg embernél talált célba, a közösségi felületeken sorra jelentek meg az egyetértő visszajelzések, köztük olyan kommentekkel, mint:

„Művész úr mindig is reméltem, hogy csak ez lehet a véleménye. Köszönöm!!!”.



Kautzky Armand a Zebra Digitális Polgári Kör tagja

Kautzky Armand korábban is beszélt már arról, milyen értékek mentén áll ki a közéletben, és hogy számára a békepárti gondolkodás nem pillanatnyi állásfoglalás, hanem következetes szemlélet. A Borsnak adott egy korábbi interjúban arról beszélt, hogy több közösséghez is kötődik, és ezek mind fontos társadalmi ügyeket képviselnek: „Habár a Zebra kör tagja vagyok, számtalan további érdekes csoport van, csakúgy, mint a gyerekvédelem, a nevelés, oktatás ügye vagy a családokért kör” – fogalmazott akkor, hangsúlyozva a közösségi összefogás erejét.

A színész a beszélgetésben kitért arra is, hogy a digitális világ önmagában nem ad valódi megoldást a társadalmi problémákra: „Fontos ügy megvédeni a nyelvünket, identitásunkat, kultúránkat az online világban is, de még fontosabb, hogy személyesen is beszéljünk róla” – emelte ki. Kautzky Armand megszólalásai így egy irányba mutatnak: számára a választás tétje a béke, a közösségek megmaradása és a következő generációk jövője, különösen most, amikor minden döntésnek megsokszorozott jelentősége van.