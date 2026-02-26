„Ha át akarnák venni az uralmat a világ felett, megtennék” – bevallotta furcsa félelmét a népszerű tévésztár

Peter Wicks televíziós személyiség egy vicces interjúban bevallotta, hogy halálosan fél a gorilláktól, és biztos benne, hogy az állatok átvehetnék az uralmat a világ felett, ha akarnák.

A televíziós személyiség retteg a gorilláktól – Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A televíziós személyiség megosztotta nevetséges eleméletét

Wicks, aki egy valóságshow-sorozatnak, a The Only Way Is Essexnek a szereplője volt, egy mókás interjúban megosztotta legnagyobb félelmét, és bevallotta, hogy „A majmok bolygója talán a legfélelmetesebb dolog, amit valaha látott”.

Amikor az interjúztató megkérdezte a sztárt, mi a legnagyobb félelme, a férfi először habozott, mert attól tartott, hogy az emberek ellene fordítják majd a titkát. Végül azonban bevallotta a közönségnek, hogy halálosan fél a gorilláktól.

Irracionális félelmem van a gorilláktól. Ez igaz, haver. Komolyan, ha át akarnák venni az uralmat a világ felett, megtennék. A majmok bolygója talán a legfélelmetesebb dolog, amit valaha láttam.

Az interjúztató és a stábtagok alig bírták visszatartani a nevetésüket a furcsa vallomás után. Ezután a sztár azt is elmondta, hogy szerinte a gorillák gonoszak.

Peter Wicks ugyanakkor nem tart más állatoktól, sőt aktívan támogatja a kutya-örökbefogadást az Egyesült Királyságban. A Pete Wicks: For Dog’s Sake új évadának köszönhetően jelentősen nőtt az érdeklődés: a második széria indulása 20%-kal emelte az örökbefogadások számát, az adományok pedig 25%-kal növekedtek, miközben a központok látogatottsága is emelkedett.

Pete bevallása szerint jobban kedveli a kutyákat az embereknél, külön kiemelve a rugalmasságukat és feltétel nélküli szeretetüket. A kutyák iránti rajongása már gyermekkorában kezdődött, amikor családja örökbe fogadta első mentett kutyájukat, amikor a férfi 10 éves volt – írja a DailyStar.